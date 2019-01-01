Луцьк на світлині сторічної давності. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:44
Показали, як виглядало місто Луцьк в роки Першої світової війни.
Ретрофото опублікувала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко на сторінці у Facebook.
"Луцьк на малюнку часів Першої світової війни, 1916 рік", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як виглядав замок Любарта в роки Другої світової війни. РЕТРОФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ретрофото опублікувала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко на сторінці у Facebook.
"Луцьк на малюнку часів Першої світової війни, 1916 рік", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як виглядав замок Любарта в роки Другої світової війни. РЕТРОФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс долара: Нацбанк пояснив, що сталося з гривнею
Сьогодні, 12:52
Луцьк на світлині сторічної давності. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:44
Жінок села на Волині «тероризує» маніяк
Сьогодні, 12:37
Медіа