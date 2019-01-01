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Луцьк на світлині сторічної давності. РЕТРОФОТО

Луцьк на світлині сторічної давності. РЕТРОФОТО
Показали, як виглядало місто Луцьк в роки Першої світової війни.

Ретрофото опублікувала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко на сторінці у Facebook.

"Луцьк на малюнку часів Першої світової війни, 1916 рік", - йдеться у дописі.



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Луцьк на світлині сторічної давності. РЕТРОФОТО

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Теги: Луцьк, ретрофото, Перша світова війна
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