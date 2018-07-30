«Протікає дах, а підлогу доїдає грибок»: жителі села на Волині скаржаться на аварійне приміщення центру





У приміщенні протікає дах, а підлогу доїдає грибок, - повідомляє



На це місцеві жителі та Карасинський сільський голова вже скаржилися депутатам різних рівнів, районному керівництву, намагалися достукатися до свідомості підрядника, який зводив об'єкт. Адже будівельні роботи були виконані дуже неякісно.



Тож минулого тижня селяни зібралися у цьому соціально-культурному центрі, сфотографували найбільш проблемні місця та прийняли колективне звернення до карасинського сільського голови Марини Мартинюк, депутата районної ради Світлани Сидорук, депутата Волинської обласної ради Валерія Дунайчука, голови районної ради Віктора Суса, підрядника В.Кобзаря.



У ньому вони, зокрема, зазначили свою вимогу провести необхідні роботи щодо належного функціонування в селі Карпилівка соціально-культурного центру. Карпилівці наполягають зробити це до кінця листопада. Поряд з цим, вони проти того, щоб проблеми ліквідовували частково.



За їхніми словами, такий підхід ускладнить ситуацію ще більше. «Частковий ремонт (підлоги – авт.) може призвести до каліцтва відвідувачів», — йдеться у зверненні.



Зазначають, людям потрібен цей соціально-культурний центр, оскільки у селі немає клубу, відсутнє приміщення, де б можна було проводити масові заходи чи, для прикладу, вибори. А СБК знаходиться у сусідньому селі Карасин, до якого від центру Карпилівки 3-4 кілометри, і далеко не всім під силу долати таку відстань.



«Просимо зреагувати на наше звернення і зробити усе відповідне для усунення цих недоліків та відкриття даного закладу. В іншому випадку, оскільки вже втомилися чекати, ми будемо змушені звертатися до правоохоронних органів та інших уповноважених структур зі скаргою», — наголошують жителі села Карпилівка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Карпилівка Камінь-Каширському району зведений декілька років тому соціально-культурний центр, який ще не зданий в експлуатацію, вже руйнується.У приміщенні протікає дах, а підлогу доїдає грибок, - повідомляє "Полісся". На це місцеві жителі та Карасинський сільський голова вже скаржилися депутатам різних рівнів, районному керівництву, намагалися достукатися до свідомості підрядника, який зводив об'єкт. Адже будівельні роботи були виконані дуже неякісно.Тож минулого тижня селяни зібралися у цьому соціально-культурному центрі, сфотографували найбільш проблемні місця та прийняли колективне звернення до карасинського сільського голови, депутата районної ради, депутата Волинської обласної ради, голови районної ради, підрядникаУ ньому вони, зокрема, зазначили свою вимогу провести необхідні роботи щодо належного функціонування в селі Карпилівка соціально-культурного центру. Карпилівці наполягають зробити це до кінця листопада. Поряд з цим, вони проти того, щоб проблеми ліквідовували частково.За їхніми словами, такий підхід ускладнить ситуацію ще більше. «Частковий ремонт (підлоги – авт.) може призвести до каліцтва відвідувачів», — йдеться у зверненні.Зазначають, людям потрібен цей соціально-культурний центр, оскільки у селі немає клубу, відсутнє приміщення, де б можна було проводити масові заходи чи, для прикладу, вибори. А СБК знаходиться у сусідньому селі Карасин, до якого від центру Карпилівки 3-4 кілометри, і далеко не всім під силу долати таку відстань.«Просимо зреагувати на наше звернення і зробити усе відповідне для усунення цих недоліків та відкриття даного закладу. В іншому випадку, оскільки вже втомилися чекати, ми будемо змушені звертатися до правоохоронних органів та інших уповноважених структур зі скаргою», — наголошують жителі села Карпилівка.

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