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У Луцьку відбудеться шоу за участю ляльок LOL

У Луцьку відбудеться шоу за участю ляльок LOL
Вперше в Україні прем'єра сімейного музичного шоу за участю ляльок LOL, яких люблять у всьому світі! Ексклюзивні костюми і декорації. Оригінальні танцювальні номери. Пізнавальний сюжет. Інтерактивний характер шоу втягне навіть самих дорослих глядачів.

Шоу покаже дітям, що таке справедливість, чесність і сміливість. Як любити, берегти і шанувати те, що нас оточує. А батькам нагадаємо про чарівну країну під назвою дитинство.

Для найслухняних діток, після закінчення шоу, буде можливість сфотографуватися з героями.

Організатор події: Івент-агенція "Tikhonovсoncertandeventagency"

Дата: 27.11.2019 о 18:00
Місце: драмтеатр ім. Т. Шевченка

Детальніше про подію тут:

https://www.facebook.com/events/708292189622606/

Квитки:

- https://kasa.in.ua/ua/luck/children/lalki-lolshow-2019-11-27
- https://lutsk.karabas.com/ua/lyalki-lolshow-1/order/

Фізично у місті Луцьк можна купити квитки:

- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)
- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)

Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:

+380 66 555 79 86
+380 97 376 85 93

У Луцьку відбудеться шоу за участю ляльок LOL

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Теги: концерт, Луцьк, подія
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