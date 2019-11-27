У Луцьку відбудеться шоу за участю ляльок LOL

Вперше в Україні прем'єра сімейного музичного шоу за участю ляльок LOL, яких люблять у всьому світі! Ексклюзивні костюми і декорації. Оригінальні танцювальні номери. Пізнавальний сюжет. Інтерактивний характер шоу втягне навіть самих дорослих глядачів.Шоу покаже дітям, що таке справедливість, чесність і сміливість. Як любити, берегти і шанувати те, що нас оточує. А батькам нагадаємо про чарівну країну під назвою дитинство.Для найслухняних діток, після закінчення шоу, буде можливість сфотографуватися з героями.Організатор події: Івент-агенція "Tikhonovсoncertandeventagency"Дата: 27.11.2019 о 18:00Місце: драмтеатр ім. Т. ШевченкаДетальніше про подію тут:Квитки:Фізично у місті Луцьк можна купити квитки:- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:+380 66 555 79 86+380 97 376 85 93