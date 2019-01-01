вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі розпочали будівельні роботи на стадіоні «Локомотив». ФОТО

У Ковелі розпочали будівельні роботи на стадіоні «Локомотив». ФОТО
У Ковелі активно ведуться роботи на стадіоні "Локомотив", де працює бригада ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536». Будівельникам уже чимало вдалося, не зважаючи на те, що досить багато часу зайняв демонтаж.

На сьогодні майже завершили зведення нових стін, монтуються конструкції під трибуни, - йдеться на сайті Ковельської міськради.

"У приміщенні займаємось облаштуванням каналізації, плануємо у найближчі дні розпочати заливати стяжку. Загалом щодня працює понад 40 людей і сподіваємось здійснити якомога більший об'єм, поки дозволяє погода", - прокоментував хід справ виконроб Юрій Мельничук.

Перший заступник міського голови Михайло Гетьман, який приїхав оглянути об'єкт, говорить що дуже приємно спостерігати, як вимальовуються обриси будівлі і щодня можна врешті бачити прогрес у цій справі, адже ще пів року тому в це складно було повірити, бо підготовчий процес був досить довготривалим.

Зауважують, що це перший етап будівництва. Його кошторисна вартість 32, 5 мільйона гривень. Саме на це Ковель отримав європейські гроші — 821 тисячу євро. Решту спрямують з бюджету міста.

Ковель разом з польським та білоруським містами виграли фінансування на реалізацію спільного міжнародного проекту «Транскордонні центри діалогу культур Польща–Білорусь–Україна» у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 2014-2020 роки за кошти міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу.

Він передбачає будівництво на основі нинішніх спортивних об'єктів спеціальних культурних центрів. У нашому місті він з’явиться саме на базі стадіону «Локомотив».

Михайло Олександрович повідомив, що уже відбувся тендер і розпочали роботи другого етапу — це нове будівництво мереж електропостачання, водопостачання, каналізації та водовідведення. Вартість згідно проектно-кошторисної документації — понад 43 мільйони. Майже вісім - передбачили у місцевій казні вже на цей рік. Місто також розраховує отримати субвенцію з Державного бюджету.

У Ковелі сподіваються, що крім центру діалогу культур, на місці колишнього "Локомотиву" буде збудований повноцінний стадіон з легкоатлетичними доріжками, глядацькими трибунами на дві тисячі місць, а також, що здійснять благоустрій території, облаштують парковки.

У Ковелі розпочали будівельні роботи на стадіоні «Локомотив». ФОТО
У Ковелі розпочали будівельні роботи на стадіоні «Локомотив». ФОТО
У Ковелі розпочали будівельні роботи на стадіоні «Локомотив». ФОТО
У Ковелі розпочали будівельні роботи на стадіоні «Локомотив». ФОТО
У Ковелі розпочали будівельні роботи на стадіоні «Локомотив». ФОТО
У Ковелі розпочали будівельні роботи на стадіоні «Локомотив». ФОТО
У Ковелі розпочали будівельні роботи на стадіоні «Локомотив». ФОТО
У Ковелі розпочали будівельні роботи на стадіоні «Локомотив». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, стадіон "Локомотив", будівництво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поштарка, яка крала гроші у селян, виявилась депутатом волинської сільради
Сьогодні, 14:23
Лучани скаржаться на нестачу сміттєвих баків у дворах. ФОТО
Сьогодні, 14:08
У Ковелі розпочали будівельні роботи на стадіоні «Локомотив». ФОТО
Сьогодні, 13:41
«Протікає дах, а підлогу доїдає грибок»: жителі села на Волині скаржаться на аварійне приміщення центру
Сьогодні, 13:20
Волинське подружжя обвінчалося після 50-ти років цивільного шлюбу
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
У Ковелі хочуть збудувати 10-поверхівку У Ковелі хочуть збудувати 10-поверхівку
20 серпень, 21:20
У Ковелі збудують нові офісні приміщення У Ковелі збудують нові офісні приміщення
09 серпень, 18:34
Біля «Епіцентру», який будують у Ковелі, облаштують парковку на 91 авто Біля «Епіцентру», який будують у Ковелі, облаштують парковку на 91 авто
18 липень, 15:53
У Ковелі хочуть розбудувати мікрорайон У Ковелі хочуть розбудувати мікрорайон
03 травень, 03:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі студенти «намалювали» портрет керівника «Інвестора»*
Сьогодні, 14:49
 0
У Луцьку на вулиці Рівненській встановлюють сучасне LED-освітлення
Сьогодні, 14:34
 0
Поштарка, яка крала гроші у селян, виявилась депутатом волинської сільради
Сьогодні, 14:23
 0
Лучани скаржаться на нестачу сміттєвих баків у дворах. ФОТО
Сьогодні, 14:08
 0
У Ковелі розпочали будівельні роботи на стадіоні «Локомотив». ФОТО
Сьогодні, 13:41
 0
Медіа
відео
1/8
﻿