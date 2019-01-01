У Ковелі розпочали будівельні роботи на стадіоні «Локомотив». ФОТО





На сьогодні майже завершили зведення нових стін, монтуються конструкції під трибуни, - йдеться на



"У приміщенні займаємось облаштуванням каналізації, плануємо у найближчі дні розпочати заливати стяжку. Загалом щодня працює понад 40 людей і сподіваємось здійснити якомога більший об'єм, поки дозволяє погода", - прокоментував хід справ виконроб Юрій Мельничук.



Перший заступник міського голови Михайло Гетьман, який приїхав оглянути об'єкт, говорить що дуже приємно спостерігати, як вимальовуються обриси будівлі і щодня можна врешті бачити прогрес у цій справі, адже ще пів року тому в це складно було повірити, бо підготовчий процес був досить довготривалим.



Зауважують, що це перший етап будівництва. Його кошторисна вартість 32, 5 мільйона гривень. Саме на це Ковель отримав європейські гроші — 821 тисячу євро. Решту спрямують з бюджету міста.



Ковель разом з польським та білоруським містами виграли фінансування на реалізацію спільного міжнародного проекту «Транскордонні центри діалогу культур Польща–Білорусь–Україна» у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 2014-2020 роки за кошти міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу.



Він передбачає будівництво на основі нинішніх спортивних об'єктів спеціальних культурних центрів. У нашому місті він з’явиться саме на базі стадіону «Локомотив».



Михайло Олександрович повідомив, що уже відбувся тендер і розпочали роботи другого етапу — це нове будівництво мереж електропостачання, водопостачання, каналізації та водовідведення. Вартість згідно проектно-кошторисної документації — понад 43 мільйони. Майже вісім - передбачили у місцевій казні вже на цей рік. Місто також розраховує отримати субвенцію з Державного бюджету.



У Ковелі сподіваються, що крім центру діалогу культур, на місці колишнього "Локомотиву" буде збудований повноцінний стадіон з легкоатлетичними доріжками, глядацькими трибунами на дві тисячі місць, а також, що здійснять благоустрій території, облаштують парковки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі активно ведуться роботи на стадіоні "Локомотив", де працює бригада ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536». Будівельникам уже чимало вдалося, не зважаючи на те, що досить багато часу зайняв демонтаж.На сьогодні майже завершили зведення нових стін, монтуються конструкції під трибуни, - йдеться на сайті Ковельської міськради. "У приміщенні займаємось облаштуванням каналізації, плануємо у найближчі дні розпочати заливати стяжку. Загалом щодня працює понад 40 людей і сподіваємось здійснити якомога більший об'єм, поки дозволяє погода", - прокоментував хід справ виконробПерший заступник міського голови, який приїхав оглянути об'єкт, говорить що дуже приємно спостерігати, як вимальовуються обриси будівлі і щодня можна врешті бачити прогрес у цій справі, адже ще пів року тому в це складно було повірити, бо підготовчий процес був досить довготривалим.Зауважують, що це перший етап будівництва. Його кошторисна вартість 32, 5 мільйона гривень. Саме на це Ковель отримав європейські гроші — 821 тисячу євро. Решту спрямують з бюджету міста.Ковель разом з польським та білоруським містами виграли фінансування на реалізацію спільного міжнародного проекту «Транскордонні центри діалогу культур Польща–Білорусь–Україна» у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 2014-2020 роки за кошти міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу.Він передбачає будівництво на основі нинішніх спортивних об'єктів спеціальних культурних центрів. У нашому місті він з’явиться саме на базі стадіону «Локомотив».Михайло Олександрович повідомив, що уже відбувся тендер і розпочали роботи другого етапу — це нове будівництво мереж електропостачання, водопостачання, каналізації та водовідведення. Вартість згідно проектно-кошторисної документації — понад 43 мільйони. Майже вісім - передбачили у місцевій казні вже на цей рік. Місто також розраховує отримати субвенцію з Державного бюджету.У Ковелі сподіваються, що крім центру діалогу культур, на місці колишнього "Локомотиву" буде збудований повноцінний стадіон з легкоатлетичними доріжками, глядацькими трибунами на дві тисячі місць, а також, що здійснять благоустрій території, облаштують парковки.

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