У Ковелі розпочали будівельні роботи на стадіоні «Локомотив». ФОТО
Сьогодні, 13:41
У Ковелі активно ведуться роботи на стадіоні "Локомотив", де працює бригада ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536». Будівельникам уже чимало вдалося, не зважаючи на те, що досить багато часу зайняв демонтаж.
На сьогодні майже завершили зведення нових стін, монтуються конструкції під трибуни, - йдеться на сайті Ковельської міськради.
"У приміщенні займаємось облаштуванням каналізації, плануємо у найближчі дні розпочати заливати стяжку. Загалом щодня працює понад 40 людей і сподіваємось здійснити якомога більший об'єм, поки дозволяє погода", - прокоментував хід справ виконроб Юрій Мельничук.
Перший заступник міського голови Михайло Гетьман, який приїхав оглянути об'єкт, говорить що дуже приємно спостерігати, як вимальовуються обриси будівлі і щодня можна врешті бачити прогрес у цій справі, адже ще пів року тому в це складно було повірити, бо підготовчий процес був досить довготривалим.
Зауважують, що це перший етап будівництва. Його кошторисна вартість 32, 5 мільйона гривень. Саме на це Ковель отримав європейські гроші — 821 тисячу євро. Решту спрямують з бюджету міста.
Ковель разом з польським та білоруським містами виграли фінансування на реалізацію спільного міжнародного проекту «Транскордонні центри діалогу культур Польща–Білорусь–Україна» у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 2014-2020 роки за кошти міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу.
Він передбачає будівництво на основі нинішніх спортивних об'єктів спеціальних культурних центрів. У нашому місті він з’явиться саме на базі стадіону «Локомотив».
Михайло Олександрович повідомив, що уже відбувся тендер і розпочали роботи другого етапу — це нове будівництво мереж електропостачання, водопостачання, каналізації та водовідведення. Вартість згідно проектно-кошторисної документації — понад 43 мільйони. Майже вісім - передбачили у місцевій казні вже на цей рік. Місто також розраховує отримати субвенцію з Державного бюджету.
У Ковелі сподіваються, що крім центру діалогу культур, на місці колишнього "Локомотиву" буде збудований повноцінний стадіон з легкоатлетичними доріжками, глядацькими трибунами на дві тисячі місць, а також, що здійснять благоустрій території, облаштують парковки.
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На сьогодні майже завершили зведення нових стін, монтуються конструкції під трибуни, - йдеться на сайті Ковельської міськради.
"У приміщенні займаємось облаштуванням каналізації, плануємо у найближчі дні розпочати заливати стяжку. Загалом щодня працює понад 40 людей і сподіваємось здійснити якомога більший об'єм, поки дозволяє погода", - прокоментував хід справ виконроб Юрій Мельничук.
Перший заступник міського голови Михайло Гетьман, який приїхав оглянути об'єкт, говорить що дуже приємно спостерігати, як вимальовуються обриси будівлі і щодня можна врешті бачити прогрес у цій справі, адже ще пів року тому в це складно було повірити, бо підготовчий процес був досить довготривалим.
Зауважують, що це перший етап будівництва. Його кошторисна вартість 32, 5 мільйона гривень. Саме на це Ковель отримав європейські гроші — 821 тисячу євро. Решту спрямують з бюджету міста.
Ковель разом з польським та білоруським містами виграли фінансування на реалізацію спільного міжнародного проекту «Транскордонні центри діалогу культур Польща–Білорусь–Україна» у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 2014-2020 роки за кошти міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу.
Він передбачає будівництво на основі нинішніх спортивних об'єктів спеціальних культурних центрів. У нашому місті він з’явиться саме на базі стадіону «Локомотив».
Михайло Олександрович повідомив, що уже відбувся тендер і розпочали роботи другого етапу — це нове будівництво мереж електропостачання, водопостачання, каналізації та водовідведення. Вартість згідно проектно-кошторисної документації — понад 43 мільйони. Майже вісім - передбачили у місцевій казні вже на цей рік. Місто також розраховує отримати субвенцію з Державного бюджету.
У Ковелі сподіваються, що крім центру діалогу культур, на місці колишнього "Локомотиву" буде збудований повноцінний стадіон з легкоатлетичними доріжками, глядацькими трибунами на дві тисячі місць, а також, що здійснять благоустрій території, облаштують парковки.
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