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Київська кінокомпанія зніме фільм про волинське село. ВІДЕО

Київська кінокомпанія зніме фільм про волинське село. ВІДЕО
Про село Лобачівка Горохівського району зніматимуть фільм.

Про це повідомляє Район. Горохів.

Київська кінокомпанія «Метрополіс» зніматиме документальний фільм про життя аматорського театру села Лобачівка та його режисера Петра Панчука. Про це повідомила продюсерка Олена Семак.

Проект називається «Деміург».

Зйомки фільму відбуватимуться за підтримки Українського культурного фонду.

Олена Семак поділилилася на сторінці у Facebook відео, де герої фільму виконують традиційні народні пісні.


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Теги: київська кінокомпанія, фільм, волинське село
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