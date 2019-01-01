Київська кінокомпанія зніме фільм про волинське село. ВІДЕО
Сьогодні, 18:08
Про село Лобачівка Горохівського району зніматимуть фільм.
Про це повідомляє Район. Горохів.
Київська кінокомпанія «Метрополіс» зніматиме документальний фільм про життя аматорського театру села Лобачівка та його режисера Петра Панчука. Про це повідомила продюсерка Олена Семак.
Проект називається «Деміург».
Зйомки фільму відбуватимуться за підтримки Українського культурного фонду.
Олена Семак поділилилася на сторінці у Facebook відео, де герої фільму виконують традиційні народні пісні.
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Про це повідомляє Район. Горохів.
Київська кінокомпанія «Метрополіс» зніматиме документальний фільм про життя аматорського театру села Лобачівка та його режисера Петра Панчука. Про це повідомила продюсерка Олена Семак.
Проект називається «Деміург».
Зйомки фільму відбуватимуться за підтримки Українського культурного фонду.
Олена Семак поділилилася на сторінці у Facebook відео, де герої фільму виконують традиційні народні пісні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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