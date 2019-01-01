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Лучани скаржаться на нестачу сміттєвих баків у дворах. ФОТО

Лучани скаржаться на нестачу сміттєвих баків у дворах. ФОТО
У Луцьку просять встановити сміттєві баки на вулиці Євгена Коновальця та проспекті Грушевського.

Про це йдеться у зверненні Алли Оконської, опублікованому на сайті Відкрите місто.

«В центрі міста поблизу кінотеатру "Промінь" (300 м) є дуже багато сміттєвих баків (9 шт). Кожного місяця повідомляємо за антисанітарний стан, звалище нечистот, бруду, смороду та багато безхатченків, бродячих тварин, вітер розносить сміття навкруги та забруднює прибудинкову територію будинків 1, 1а, 1б по вул. Є.Коновальця», – зазначила лучанка.

Вона підкреслила, що мешканці будинків 1,3, 5 проспекту Грушевського та будинків 1, 1а, 1б на вулиці Є.Коновальця не мають своїх сміттєвих баків в дворах і зносять сміття на територію поблизу РЦ «Промінь». Також ОСББ вул. Є.Коновальця 1, 1б та мешканці вказаних будинків вимагають розмежувати сміттєві баки по прибудинкових територіях.

«Терміново прийміть необхідні міри. Пропонуємо сміттєві баки розмістити в найближчих дворах району, де вони відсутні», – пише лучанка.

Лучани скаржаться на нестачу сміттєвих баків у дворах. ФОТО
Лучани скаржаться на нестачу сміттєвих баків у дворах. ФОТО
Лучани скаржаться на нестачу сміттєвих баків у дворах. ФОТО
Лучани скаржаться на нестачу сміттєвих баків у дворах. ФОТО

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Теги: сміття, Луцьк
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