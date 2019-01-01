Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 жовтня





Володимир-Волинський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Горохівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Іваничівський район



1. 9:00 - 16:30

с. Гряди, вул. Крупської, вул. Гапана, вул. Чапаєва, вул. Шевченка, вул. Набережна, вул. Миру

2. 10:00 - 17:00

с. Топилище вул. Механізаторів, вул. Молодіжна



Камінь-Каширський район



1. 13:00 – 17:00

м. Камінь – Каширський, вул..Сонячна, пров. Сонячний, пров. Хлібний, вул.. Хлібна, вул. Ковельська.



Ківерцівський район



1 ПЛ-0,4кВ КТП-144

8:30-17:00

ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці

ФОП Скарвінко Віра Юліанівна

ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці

вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,

вул.Мічуріна,буд.1-30

вул.Медвєвєва,буд.1-30

вул.Воровського,буд.1-71

вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27



2 КТП-466 8:30-17:00

КТП-466 с.Прилуцьке КТП-466 с.Прилуцьке

вул.І.Богуна

3 КТП-364 8:30-17:00

КТП-364 с.Покащів

Церква ЄХБ

ФОП Ворон Наталія Володимирівна КТП-364 с.Покащів

вул.Жовтнева вул.Радянська

4

КТП-374 8:30-17:00

КТП-374смт.Цумань КТП-374 смт.Цумань

Вул.Шкільна вул. Відродження

Хліборобська



Ковельський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано



Луцький район

Вимкнень споживачів не заплановано



Любомльський та Шацький райони

Вимкнень споживачів не заплановано



Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Нововолинськ



1 ПЛ-0,4 кВ Л-8, Л-10, Л-14 ТП-103 09:00-17:00

Магазин «Квадрат», магазин «Бусік» м.Нововолинськ

вул.Раціоналізаторів

вул.Івасюка, 5-16

вул. Молодіжна, 1-16

вул.8-го Березня

вул.Космонавтів, 1-6

вул.Гнатюка

вул. Львівська, 1-18



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова,Кар’єрна, пров.Пирогова.

2 ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка , вул. Рожищенська, Садова,65,69,51-67,44-46,Кар’єрна

3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна

4 ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище

5 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова

с.Залісці

с.Кременець с.Ужова

с.Залісці

с.Кременець

6 ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична

7 ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична

8 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул.Весела, Жовтнева, Кільцева, Першотравнева

9 ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова



Старовижівський район



1 КТП-236 10:00 - 17:00

с Яревище вул: Особка, Підлісна, хутір Дубровка

2 КТП-25 10:00 - 17:00 с Шкроби вул:Жовтнева,Тиха,Першотравнева,

Приозерна



Турійський район



1 ПЛ-0,4кВ

КТП-254 Л-2 10:00-11:00

гараж - територіальний центр смт Турійськ вул. Проектна,Шкільна, Привокзальна





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 4 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00 - 16:30с. Гряди, вул. Крупської, вул. Гапана, вул. Чапаєва, вул. Шевченка, вул. Набережна, вул. Миру2. 10:00 - 17:00с. Топилище вул. Механізаторів, вул. Молодіжна1. 13:00 – 17:00м. Камінь – Каширський, вул..Сонячна, пров. Сонячний, пров. Хлібний, вул.. Хлібна, вул. Ковельська.1 ПЛ-0,4кВ КТП-1448:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272 КТП-466 8:30-17:00КТП-466 с.Прилуцьке КТП-466 с.Прилуцькевул.І.Богуна3 КТП-364 8:30-17:00КТП-364 с.ПокащівЦерква ЄХБФОП Ворон Наталія Володимирівна КТП-364 с.Покащіввул.Жовтнева вул.РадянськаКТП-374 8:30-17:00КТП-374смт.Цумань КТП-374 смт.ЦуманьВул.Шкільна вул. ВідродженняХліборобськаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ Л-8, Л-10, Л-14 ТП-103 09:00-17:00Магазин «Квадрат», магазин «Бусік» м.Нововолинськвул.Раціоналізаторіввул.Івасюка, 5-16вул. Молодіжна, 1-16вул.8-го Березнявул.Космонавтів, 1-6вул.Гнатюкавул. Львівська, 1-18Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова,Кар’єрна, пров.Пирогова.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка , вул. Рожищенська, Садова,65,69,51-67,44-46,Кар’єрна3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище5 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужовас.Залісціс.Кременець с.Ужовас.Залісціс.Кременець6 ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична7 ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична8 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул.Весела, Жовтнева, Кільцева, Першотравнева9 ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова1 КТП-236 10:00 - 17:00с Яревище вул: Особка, Підлісна, хутір Дубровка2 КТП-25 10:00 - 17:00 с Шкроби вул:Жовтнева,Тиха,Першотравнева,Приозерна1 ПЛ-0,4кВКТП-254 Л-2 10:00-11:00гараж - територіальний центр смт Турійськ вул. Проектна,Шкільна, Привокзальна

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