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Поштарка, яка крала гроші у селян, виявилась депутатом волинської сільради

Поштарка, яка крала гроші у селян, виявилась депутатом волинської сільради
У селі Звірів Ківерцівського району поштарка привласнювала кошти, які селяни платили не тільки за електроенергію, але й газ.

Як стало відомо "Волинській правді", крадійкою виявилась депутат місцевої сільської ради.

Селяни розповідають, що це не перший випадок привласнення жінкою чужих коштів. Раніше вона працювала на "Укрпошті" у селі Борохів та через подібні дії була звільнена.

Жителі Звірова, які оплачували послуги через "Укрпошту", злякавшись ситуації, почали переглядати квитанції за минулі місяці. Як виявилось, кошти багатьох жителів на рахунок комунальних підприємств не надходили.

«Оце так!Платиш справно за газ та світло і не підозрюєш, що ти боржник?Це добре, що вдома були і розібралися в ситуації!Хто отримував субсидію тепер може не безпідставно хвилюватися, бо через таку «несплату» субсидії може не бути!Переглянула свої квитанції за газ. За серпень та вересень кошти, які я платила, на рахунок не надійшли! Написала лист, сфотографувала квитанції, чекаю відповідь», – обурено розповідає жителька села Звірів.

Сама ж поштарка ситуацію не коментує. Запевняє, кошти на рахунки надійдуть найближчим часом.

"Укрпошта" обіцяє у всьому розібратись.


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Теги: поштарка, привласнення грошей, депутат сільради
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