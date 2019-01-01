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У Луцьку на вулиці Рівненській встановлюють сучасне LED-освітлення

У Луцьку на вулиці Рівненській встановлюють сучасне LED-освітлення
У Луцьку на вулиці Рівненській міняють старі лампи розжарювання на нове LED-освітлення.

Про це у facebook написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

"Працівники КП "Луцьксвітло" вже замінили старі лампи розжарювання на нове LED-освітлення на відрізку від Київського майдану до повороту на вул. Авторемонтну. Вся вулиця буде оснащена LED освітленням до кінця листопада", - йдеться у дописі.

За його словами, таке освітлення значно підвищує безпеку руху в темну пору доби та економить кошти міського бюджету. Ігор Поліщук зазначає, що незабаром таке ж LED-освітлення буде облаштовано на вулиці Конякіна.
У Луцьку на вулиці Рівненській встановлюють сучасне LED-освітлення
У Луцьку на вулиці Рівненській встановлюють сучасне LED-освітлення
У Луцьку на вулиці Рівненській встановлюють сучасне LED-освітлення
У Луцьку на вулиці Рівненській встановлюють сучасне LED-освітлення

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Теги: Рівненська, освітлення
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Коментарі 1
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