У Луцьку на вулиці Рівненській встановлюють сучасне LED-освітлення

У Луцьку на вулиці Рівненській міняють старі лампи розжарювання на нове LED-освітлення.Про це у facebook написав радник Луцького міського голови"Працівники КП "Луцьксвітло" вже замінили старі лампи розжарювання на нове LED-освітлення на відрізку від Київського майдану до повороту на вул. Авторемонтну. Вся вулиця буде оснащена LED освітленням до кінця листопада", - йдеться у дописі.За його словами, таке освітлення значно підвищує безпеку руху в темну пору доби та економить кошти міського бюджету. Ігор Поліщук зазначає, що незабаром таке ж LED-освітлення буде облаштовано на вулиці Конякіна.