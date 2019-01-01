У Луцьку на вулиці Рівненській встановлюють сучасне LED-освітлення
Сьогодні, 14:34
У Луцьку на вулиці Рівненській міняють старі лампи розжарювання на нове LED-освітлення.
Про це у facebook написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"Працівники КП "Луцьксвітло" вже замінили старі лампи розжарювання на нове LED-освітлення на відрізку від Київського майдану до повороту на вул. Авторемонтну. Вся вулиця буде оснащена LED освітленням до кінця листопада", - йдеться у дописі.
За його словами, таке освітлення значно підвищує безпеку руху в темну пору доби та економить кошти міського бюджету. Ігор Поліщук зазначає, що незабаром таке ж LED-освітлення буде облаштовано на вулиці Конякіна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у facebook написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"Працівники КП "Луцьксвітло" вже замінили старі лампи розжарювання на нове LED-освітлення на відрізку від Київського майдану до повороту на вул. Авторемонтну. Вся вулиця буде оснащена LED освітленням до кінця листопада", - йдеться у дописі.
За його словами, таке освітлення значно підвищує безпеку руху в темну пору доби та економить кошти міського бюджету. Ігор Поліщук зазначає, що незабаром таке ж LED-освітлення буде облаштовано на вулиці Конякіна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Купіть LED лампочки "великої" потужності вся економія, вистачить на все місто. Купувати дорогі ЛІХТАРІ Led освітлення Дорого, ПРОФАНАЦІЯ.
Останні новини
Луцькі студенти «намалювали» портрет керівника «Інвестора»*
Сьогодні, 14:49
У Луцьку на вулиці Рівненській встановлюють сучасне LED-освітлення
Сьогодні, 14:34
Лучани скаржаться на нестачу сміттєвих баків у дворах. ФОТО
Сьогодні, 14:08
Медіа