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Луцькі студенти «намалювали» портрет керівника «Інвестора»*

Луцькі студенти «намалювали» портрет керівника «Інвестора»*
Студентам Луцького національного технічного університету провели заняття з менеджменту в офісі Будівельної компанії «Інвестор».

На заняття вони підготували презентаційні матеріали про стилі управління БК «Інвестор», а також «намалювали» портрет керівника компанії Андрія Разумовського, обґрунтовувавши його характеристики, йдеться на сайті університету, передає Перший.

Майбутні менеджери розпитували у бізнесмена, які види управління він використовує, які інструменти та методи застосовує, а також – про особливості реалізації операцій з організації виробництва.

Андрій Разумовський наголосив, що «Інвестор» має потребу у кваліфікованих кадрах, а студенти мають можливість спробувати себе на робочих місцях під час проведення таких занять.

Практичні заняття на провідних підприємствах – звична практика в університеті.

«Цілями дуальної освіти є просторове і часове поєднання за принципом 50 на 50% навчання у Луцькому НТУ та на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності (так звані «сендвіч»-курси). Студент не просто навчається в університеті, що спеціалізується на підготовці менеджерів, але й отримує досвід роботи під час пар, стажувань на підприємствах», – повідомляють в університеті.

Луцькі студенти «намалювали» портрет керівника «Інвестора»*
Луцькі студенти «намалювали» портрет керівника «Інвестора»*
Луцькі студенти «намалювали» портрет керівника «Інвестора»*
Луцькі студенти «намалювали» портрет керівника «Інвестора»*
Луцькі студенти «намалювали» портрет керівника «Інвестора»*
Луцькі студенти «намалювали» портрет керівника «Інвестора»*
Луцькі студенти «намалювали» портрет керівника «Інвестора»*

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Теги: Інвестор
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