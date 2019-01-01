У Луцьку «швидка» влетіла у легковик. ФОТО





Аварія сталася 3 жовтня близько 14:15, - про це



Зазначають, що водій "швидкої" не впорався з керуванням і в’їхав у бік Toyota Land Cruiser.



У ДТП ніхто не постраждав.



На місці працюють патрульні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася аварія на вулиці Шопена за участі автомобіля "швидкої" та Toyota Land Cruiser.Аварія сталася 3 жовтня близько 14:15, - про це 12 каналу повідомили очевидці.Зазначають, що водій "швидкої" не впорався з керуванням і в’їхав у бік Toyota Land Cruiser.У ДТП ніхто не постраждав.На місці працюють патрульні.

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