У Луцьку «швидка» влетіла у легковик. ФОТО
Сьогодні, 14:58
У Луцьку сталася аварія на вулиці Шопена за участі автомобіля "швидкої" та Toyota Land Cruiser.
Аварія сталася 3 жовтня близько 14:15, - про це 12 каналу повідомили очевидці.
Зазначають, що водій "швидкої" не впорався з керуванням і в’їхав у бік Toyota Land Cruiser.
У ДТП ніхто не постраждав.
На місці працюють патрульні.
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Аварія сталася 3 жовтня близько 14:15, - про це 12 каналу повідомили очевидці.
Зазначають, що водій "швидкої" не впорався з керуванням і в’їхав у бік Toyota Land Cruiser.
У ДТП ніхто не постраждав.
На місці працюють патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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