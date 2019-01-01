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У Луцьку «швидка» влетіла у легковик. ФОТО

У Луцьку «швидка» влетіла у легковик. ФОТО
У Луцьку сталася аварія на вулиці Шопена за участі автомобіля "швидкої" та Toyota Land Cruiser.

Аварія сталася 3 жовтня близько 14:15, - про це 12 каналу повідомили очевидці.

Зазначають, що водій "швидкої" не впорався з керуванням і в’їхав у бік Toyota Land Cruiser.

У ДТП ніхто не постраждав.

На місці працюють патрульні.

У Луцьку «швидка» влетіла у легковик. ФОТО
У Луцьку «швидка» влетіла у легковик. ФОТО
У Луцьку «швидка» влетіла у легковик. ФОТО
У Луцьку «швидка» влетіла у легковик. ФОТО


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Теги: Луцьк, швидка, аварія
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