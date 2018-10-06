Місцеві «нанотехнології»: на Миколаївщині ями на дорозі залатали матрацами





Про це йдеться у сюжеті



Зазначається, що фото у мережу Facebook виклав місцевий житель. В коментарях пишуть, що це шлях до дач тож, вочевидь, ініціатива належить тамтешнім людям, які щодня б'ють тут свої машини.



Матрац зливається з трасою і здалеку майже непомітний. Люди жартують і такий ремонт називають місцевими "нанотехнологіями".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під Миколаєвом ями залатали матрацами.Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що фото у мережу Facebook виклав місцевий житель. В коментарях пишуть, що це шлях до дач тож, вочевидь, ініціатива належить тамтешнім людям, які щодня б'ють тут свої машини.Матрац зливається з трасою і здалеку майже непомітний. Люди жартують і такий ремонт називають місцевими "нанотехнологіями".

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