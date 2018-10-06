Місцеві «нанотехнології»: на Миколаївщині ями на дорозі залатали матрацами
Сьогодні, 15:00
Під Миколаєвом ями залатали матрацами.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що фото у мережу Facebook виклав місцевий житель. В коментарях пишуть, що це шлях до дач тож, вочевидь, ініціатива належить тамтешнім людям, які щодня б'ють тут свої машини.
Матрац зливається з трасою і здалеку майже непомітний. Люди жартують і такий ремонт називають місцевими "нанотехнологіями".
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що фото у мережу Facebook виклав місцевий житель. В коментарях пишуть, що це шлях до дач тож, вочевидь, ініціатива належить тамтешнім людям, які щодня б'ють тут свої машини.
Матрац зливається з трасою і здалеку майже непомітний. Люди жартують і такий ремонт називають місцевими "нанотехнологіями".
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