Розповіли, як працюватиме нова система оплати проїзду у Луцьку





Про це повідомили у



Відтак, чи можна буде оплачувати поїздку і готівкою, і електронним квитком?



Ні, з 11 листопада 2019 року в громадському транспорті Луцька можна оплатити поїздку лише електронним квитком, або використовувати пільгові картки citycard.



2. Скільки коштує картка?



Стандартна картка коштує 35 грн. Картки для представників пільгових категорій населення видаватимуться безкоштовно.



3. Де можна купити citycard?



Пасажири можуть купити стандартну картку та поповнити її баланс у терміналах або центрах продажу citycard. Представники пільгових катерогій зможуть отримати картки у Кард Центрі (вул. Лесі Українки, 16а), у ЦНАПі (вул. Лесі Українки, 35) та у Департаменті соціальної політики (пр. Волі, 4а).



4. Які види карток передбачені системою?



Є 4 види карток: неперсоніфікована стандартна картка, персоніфіковані: студентська, пільгова та картка для працівників транспортної системи.



5. Як поповнити картку?



Поповнити баланс картки можна буде у центрах продажу карток, терміналах самообслуговування та сайті citycard.net, що згодом почне працювати.



6. Хто контролюватиме оплату проїзду?



На лінії працюватиме Служба контролю зі спеціальними пристроями для перевірки реєстрації електронного квитка.



7. Чи треба купувати гостям міста електронні квитки?



Гості міста зможуть придбати картки на 2 або на 3 поїздки у терміналах самообслуговування або центрах продажу



8. Чи можна однією карткою оплатити проїзд кількох людей?



Так, це можливо. Однак кількість платежів з однієї картки матиме обмеження, аби ніхто у вас її не поцупив. Із студентської та пільгової картки можна зареєструвати лише 1 поїздку – після контакту з валідатором картка блокуватиметься на кільки хвилин.



9. Чи має картка термін придатності?



Ні.



10. Як перевірити баланс картки?



Баланс картки можна перевірити у терміналах самообслуговування, мобільному додатку та на дисплеї валідатора після оплати поїздки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанам відповіли на запитання, які виникають найчастіше, щодо нової системи безготівкової оплати за проїзд у громадському транспорті міста.Про це повідомили у спільноті "Citycardnet" у Facebook.Відтак, чи можна буде оплачувати поїздку і готівкою, і електронним квитком?Ні, з 11 листопада 2019 року в громадському транспорті Луцька можна оплатити поїздку лише електронним квитком, або використовувати пільгові картки citycard.2. Скільки коштує картка?Стандартна картка коштує 35 грн. Картки для представників пільгових категорій населення видаватимуться безкоштовно.3. Де можна купити citycard?Пасажири можуть купити стандартну картку та поповнити її баланс у терміналах або центрах продажу citycard. Представники пільгових катерогій зможуть отримати картки у Кард Центрі (вул. Лесі Українки, 16а), у ЦНАПі (вул. Лесі Українки, 35) та у Департаменті соціальної політики (пр. Волі, 4а).4. Які види карток передбачені системою?Є 4 види карток: неперсоніфікована стандартна картка, персоніфіковані: студентська, пільгова та картка для працівників транспортної системи.5. Як поповнити картку?Поповнити баланс картки можна буде у центрах продажу карток, терміналах самообслуговування та сайті citycard.net, що згодом почне працювати.6. Хто контролюватиме оплату проїзду?На лінії працюватиме Служба контролю зі спеціальними пристроями для перевірки реєстрації електронного квитка.7. Чи треба купувати гостям міста електронні квитки?Гості міста зможуть придбати картки на 2 або на 3 поїздки у терміналах самообслуговування або центрах продажу8. Чи можна однією карткою оплатити проїзд кількох людей?Так, це можливо. Однак кількість платежів з однієї картки матиме обмеження, аби ніхто у вас її не поцупив. Із студентської та пільгової картки можна зареєструвати лише 1 поїздку – після контакту з валідатором картка блокуватиметься на кільки хвилин.9. Чи має картка термін придатності?Ні.10. Як перевірити баланс картки?Баланс картки можна перевірити у терміналах самообслуговування, мобільному додатку та на дисплеї валідатора після оплати поїздки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію