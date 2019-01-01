Як придбати паливні дрова у волинських лісівників. КОНТАКТИ
Сьогодні, 15:16
Розповіли, як можна закупити дрова на зиму у волинських лісогосподарських підприємств.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського ОУЛМГ.
Державні лісогосподарські підприємства Волинського ОУЛМГ традиційно реалізовують дрова паливні для населення, підприємств, установ та організацій.
«Очевидно, що потреби у твердому паливі зростають. Розуміючи це, лісівники завчасно подбали про те, щоб забезпечити необхідні обсяги», – зауважили у пресслужбі.
Протягом 9 місяців 2019 року для населення реалізували 49 тис. м3 та в межах 18 тис. м3 – для закладів соціальної сфери.
«Уже зовсім скоро розпочнеться опалювальний сезон. Принагідно нагадуємо: громадяни, яким дрова потрібні для власних потреб, можуть звертатися у найближчий до них лісгосп чи лісництво – дров’яну деревину та інші види палива можна отримати у встановленому порядку за відпускними цінами», – пишуть лісівники.
Реалізація дров здійснюється також традиційно за поданими заявами мешканців.
За цим посиланням можна дізнатись контакти людей, відповідальних за реалізацію дров паливних у вашому районі.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського ОУЛМГ.
Державні лісогосподарські підприємства Волинського ОУЛМГ традиційно реалізовують дрова паливні для населення, підприємств, установ та організацій.
«Очевидно, що потреби у твердому паливі зростають. Розуміючи це, лісівники завчасно подбали про те, щоб забезпечити необхідні обсяги», – зауважили у пресслужбі.
Протягом 9 місяців 2019 року для населення реалізували 49 тис. м3 та в межах 18 тис. м3 – для закладів соціальної сфери.
«Уже зовсім скоро розпочнеться опалювальний сезон. Принагідно нагадуємо: громадяни, яким дрова потрібні для власних потреб, можуть звертатися у найближчий до них лісгосп чи лісництво – дров’яну деревину та інші види палива можна отримати у встановленому порядку за відпускними цінами», – пишуть лісівники.
Реалізація дров здійснюється також традиційно за поданими заявами мешканців.
За цим посиланням можна дізнатись контакти людей, відповідальних за реалізацію дров паливних у вашому районі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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