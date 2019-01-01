Як придбати паливні дрова у волинських лісівників. КОНТАКТИ





Про це повідомили у



Державні лісогосподарські підприємства Волинського ОУЛМГ традиційно реалізовують дрова паливні для населення, підприємств, установ та організацій.



«Очевидно, що потреби у твердому паливі зростають. Розуміючи це, лісівники завчасно подбали про те, щоб забезпечити необхідні обсяги», – зауважили у пресслужбі.



Протягом 9 місяців 2019 року для населення реалізували 49 тис. м3 та в межах 18 тис. м3 – для закладів соціальної сфери.



«Уже зовсім скоро розпочнеться опалювальний сезон. Принагідно нагадуємо: громадяни, яким дрова потрібні для власних потреб, можуть звертатися у найближчий до них лісгосп чи лісництво – дров’яну деревину та інші види палива можна отримати у встановленому порядку за відпускними цінами», – пишуть лісівники.



Реалізація дров здійснюється також традиційно за поданими заявами мешканців.



За цим посиланням можна дізнатись контакти людей, відповідальних за реалізацію дров паливних у вашому районі.

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