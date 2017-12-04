Наслідки негоди на Волині: гілка дерева вибила вікна у гуртожитку. ФОТО





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Нагадаємо, негода на Волині вирувала у ніч проти 30 жовтня.



"Сильним поривом вітру зламано дерево роду верба, яке росло на прилеглій до навчального закладу сусідній земельній ділянці. Внаслідок падіння кроною дерева пошкоджено дах гуртожитку, на першому поверсі стовбуром вибито вікна кімнати, у якій проживає сім’я співробітника коледжу", - йдеться у повідомленні.



Зазначають, окрім цього, буревій пошкодив покрівлю зерноскладу та корівника.



Наразі проводять розрахунки шкоди, нанесені навчальному закладу стихійним лихом, та здійснюється ліквідація наслідків надзвичайної ситуації.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час нещодавнього буревію, який пронісся містом, від пориву вітру зламалася гілка верби і вибивала вікна у гуртожитку Рожищенського коледжу ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького.Про це повідомляє навчальний заклад на сторінці у Facebook.Нагадаємо, негода30 жовтня."Сильним поривом вітру зламано дерево роду верба, яке росло на прилеглій до навчального закладу сусідній земельній ділянці. Внаслідок падіння кроною дерева пошкоджено дах гуртожитку, на першому поверсі стовбуром вибито вікна кімнати, у якій проживає сім’я співробітника коледжу", - йдеться у повідомленні.Зазначають, окрім цього, буревій пошкодив покрівлю зерноскладу та корівника.Наразі проводять розрахунки шкоди, нанесені навчальному закладу стихійним лихом, та здійснюється ліквідація наслідків надзвичайної ситуації.

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