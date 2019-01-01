Волинський сільський голова придбав собі щебінь та заплатив грошима з бюджету

Судитимуть голову однієї із сільських рад на Волині, який за кошти бюджету придбав щебінь на суму 50 тисяч гривень.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури у Волинській області.Ківерцівський відділ Маневицької місцевої прокуратури затвердив і скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заколодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем головою однієї з сільських рад Ківерцівського району.У вересні 2011 року очільник громади уклав із державним підприємством договір про придбання щебеню та відсіву щебеню на суму майже 50 тис. грн., за які розплатився коштами з місцевого бюджету.Отримавши продукцію без оформлення документального підтвердження поставки предмету закупівлі, сільський голова заволодів та на власний розсуд розпорядився нею, чим спричинив матеріальну шкоду сільській раді на цю суму.Нині посадовця, який щиро розкаявся у скоєному, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, й невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.Зауважимо, що за вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем санкцією ч.2 ст. 191 Кримінального кодексу України передбачене покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.