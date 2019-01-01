Перший гуртожиток для довічно ув’язнених відкрили на Сумщині. ВІДЕО





Він розрахований на 32 особи, в цьому році тут буде проживати тільки троє, - пише



Перший поверх стандартного приміщення колонії 1982 року переробили під гуртожиток. Перед заселенням оновлене приміщення за традицією освятили.



« Є у нас, так звана, прогресивна система відбування покарання засудженим до довічного позбавлення волі, коли вони, відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу, перші п’ять років відбувають покарання у камерних приміщеннях, як правило, по дві особи. Потім, за умови сумлінної поведінки, належного ставлення до праці, позитивних характеристик, вони мають право на переведення до багатомісних приміщень камерного типу. Іще через п’ять років, за таких же умов, можуть бути переведені до звичайних житлових приміщень колонії», - розповів начальник Управління Державної кримінально-виконавчої служби України Олексій Бондаренко.



До нового гуртожитку перевели трьох в’язнів. Двоє з них сидять по 15 років, один – 23. За словами Олексія Бондаренка, зараз в Україні, по термінам перебування, 96 довічників набули право на переведення до так приміщень. В цій колонії найбільше засуджених набули такого права – близько 50. Всього в Україні утримується 1550 засуджених на довічне відбування покарання, сказав начальник служби.



«Тут територія більше, якщо там у мене прогулянка одна година була, то тут я можу сам собі прогулянку влаштувати стільки, скільки я буду вважати за потрібне. Більше людей для спілкування. Там же максимум чотири чоловіки, а тут же, кажуть, буде 32. Сподіваюсь на те, що Президент підпише помилування і дасть право вийти. Право написання на помилування приходить після 20 років фактичної відсидки в колонії. Я вже просидів 23», - говорить Олександр, який потрапив за грати у 20 за вбивство двох людей, розбій, грабіж та крадіжки.



Засуджені тут будуть і працювати. Виконують замовлення Сумської взуттєвої фабрики. Заробіток – до тисячі гривень на місяць. У гуртожитку є кухня, душова, туалет, комора для особистих речей, кімната психолога.



Розмір дворику для прогулянок: 10 на 3 метри. А в цій камері знаходились ув’язнені, які сьогодні перейшли до гуртожитку. Тут вони спали, їли, ходили до вбиральні. Скільки коштував ремонт і за чий рахунок зроблений ніхто з посадових осіб колонії журналістам не сказав. Начальник управління Державної кримінально-виконавчої служби Олексій Бондаренко повідомив, що ремонт зроблений за рахунок власного виробництва колонії, гуманітарної допомоги та підтримки місцевої влади. Голова Роменської райдержадміністрації Валерій Білохін сказав, що з 2018-го з районного бюджету раз на рік перераховують по 300 тисяч на модернізацію колонії. Скільки з них пішло на ремонт – йому не відомо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Роменській колонії суворого режиму відкрили перший в Україні гуртожиток для довічно ув’язнених.Він розрахований на 32 особи, в цьому році тут буде проживати тільки троє, - пише UA.Суми Перший поверх стандартного приміщення колонії 1982 року переробили під гуртожиток. Перед заселенням оновлене приміщення за традицією освятили.« Є у нас, так звана, прогресивна система відбування покарання засудженим до довічного позбавлення волі, коли вони, відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу, перші п’ять років відбувають покарання у камерних приміщеннях, як правило, по дві особи. Потім, за умови сумлінної поведінки, належного ставлення до праці, позитивних характеристик, вони мають право на переведення до багатомісних приміщень камерного типу. Іще через п’ять років, за таких же умов, можуть бути переведені до звичайних житлових приміщень колонії», - розповів начальник Управління Державної кримінально-виконавчої служби УкраїниДо нового гуртожитку перевели трьох в’язнів. Двоє з них сидять по 15 років, один – 23. За словами Олексія Бондаренка, зараз в Україні, по термінам перебування, 96 довічників набули право на переведення до так приміщень. В цій колонії найбільше засуджених набули такого права – близько 50. Всього в Україні утримується 1550 засуджених на довічне відбування покарання, сказав начальник служби.«Тут територія більше, якщо там у мене прогулянка одна година була, то тут я можу сам собі прогулянку влаштувати стільки, скільки я буду вважати за потрібне. Більше людей для спілкування. Там же максимум чотири чоловіки, а тут же, кажуть, буде 32. Сподіваюсь на те, що Президент підпише помилування і дасть право вийти. Право написання на помилування приходить після 20 років фактичної відсидки в колонії. Я вже просидів 23», - говорить Олександр, який потрапив за грати у 20 за вбивство двох людей, розбій, грабіж та крадіжки.Засуджені тут будуть і працювати. Виконують замовлення Сумської взуттєвої фабрики. Заробіток – до тисячі гривень на місяць. У гуртожитку є кухня, душова, туалет, комора для особистих речей, кімната психолога.Розмір дворику для прогулянок: 10 на 3 метри. А в цій камері знаходились ув’язнені, які сьогодні перейшли до гуртожитку. Тут вони спали, їли, ходили до вбиральні. Скільки коштував ремонт і за чий рахунок зроблений ніхто з посадових осіб колонії журналістам не сказав. Начальник управління Державної кримінально-виконавчої служби Олексій Бондаренко повідомив, що ремонт зроблений за рахунок власного виробництва колонії, гуманітарної допомоги та підтримки місцевої влади. Голова Роменської райдержадміністрації Валерій Білохін сказав, що з 2018-го з районного бюджету раз на рік перераховують по 300 тисяч на модернізацію колонії. Скільки з них пішло на ремонт – йому не відомо.

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