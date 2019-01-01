Волинські священники зіграли у футбол з викладачами луцького університету

Священники Волинської єпархії УПЦ зіграли благодійний футбольний матч з командою викладачів СНУ імені Лесі Українки.Зустріч відбулася у четвер, 3 жовтня в спорткомплексі СНУ.Обидві команди розпочали гру обережно, час від часу створюючи біля воріт суперників небезпечні моменти.Результативнішою у першому таймі була команда СНУ – перша половина матчу закінчилася з рахунком 3:1. Проте, під час перерви священники змогли мобілізуватися і налаштуватися на другий тайм.Вже на перших хвилинах другого тайму збірна Волинської єпархії пішла в атаку. Після потужного дальнього удару клірика Свято-Покровського храму міста Луцька ієромонахарахунок став 3:2. У одній із наступних атак душпастирям вдалося зрівняти рахунок – забив отецьДо фінального свистка голкіперам обох команд довелося ще 5 разів діставати м’ячі із сітки своїх воріт.Варто відзначити хорошу гру воротаря команди священників отцята бомбардирські якості ієромонаха Феофана (Кирилюка), які тричі засмучував команду викладачів СНУ. Але з рахунком 5:6 перемогли все ж представники найбільшого вишу Волині.Як зазначив капітан команди священиків отець, для перемоги їм не вистачило тренувань та часу: «Ми тренувалися на великому полі і таким складом практично вперше грали в залі. Але мене тішить, що нашій команді вдалося достойно протистояти викладачам СНУ».За словами отця Валентина, ціль таких поєдинків – пропаганда здрового способу життя та допомога онкохворим дітям, адже кошти, зібрані під час матчу, віддадуть саме для них.Представник команди СНУзазначив, що такі зустрічі потрібно організовувати частіше.«Ініціаторо цього матчу був отець Валентин і ми спільно вирішили зробити матч благодійним. Сподіваюсь, що сьогодні в нас народився спільний благодійний проект і ми надалі будемо співпрацювати», - сказав Сергій Скулинець.У свою чергу, отець Валентин розповів, що цей матч для команди волинських священиків не останній, бо найближчим часом вони планують зіграти проти команди волинських байкерів. Також скоро відбудеться благодійний матч проти футболістів луцької «Волині».