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На Харківщині стався вибух в гуртожитку, є постраждалі

На Харківщині стався вибух в гуртожитку, є постраждалі
На Харківщині в місті Дергачі у гуртожитку вибухнув побутовий газ. У результаті ч постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Управління ДСНС в Харківській області.

Зазначається, що вибух стався на кухні двоповерхового гуртожитку. У цьому приміщенні знаходилися чоловік 1947 року народження і жінка 1972 року народження. На місце події прибули медики і рятувальники. Вони винесли постраждалого на вулицю. Чоловік отримав опіки половини тіла.

Постраждала жінка, у якої також опіки тіла, самостійно покинула гуртожиток ще до прибуття рятувальників. Їх обох госпіталізували в опіковий центр у Харкові.

На місці вибуху пожежі не було. Але вхідні і міжкімнатні двері – пошкоджені.

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Теги: вибух, газ
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