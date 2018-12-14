На Харківщині стався вибух в гуртожитку, є постраждалі

На Харківщині в місті Дергачі у гуртожитку вибухнув побутовий газ. У результаті ч постраждали двоє людей.Про це повідомляє Управління ДСНС в Харківській області.Зазначається, що вибух стався на кухні двоповерхового гуртожитку. У цьому приміщенні знаходилися чоловік 1947 року народження і жінка 1972 року народження. На місце події прибули медики і рятувальники. Вони винесли постраждалого на вулицю. Чоловік отримав опіки половини тіла.Постраждала жінка, у якої також опіки тіла, самостійно покинула гуртожиток ще до прибуття рятувальників. Їх обох госпіталізували в опіковий центр у Харкові.На місці вибуху пожежі не було. Але вхідні і міжкімнатні двері – пошкоджені.