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У Луцьку дітей поліцейських вчили грати у флорбол

У Луцьку дітей поліцейських вчили грати у флорбол
У Луцьку для дітей бійців спецпідрозділу поліції «Світязь» організували заняття із нового популярного виду спорту – флорболу. Так називають командну гру, яка є одним із різновидів хокею.

Про це інформує ГУНП у Волинській області.

Активісти спортивного клубу ознайомили дітей та поліцейських із особливостями нової гри. Флорбол грають ключкою та пластиковим м’ячем. Мета гри – забити м’яч у ворота суперників.

«Гра вдалася й стала яскравим прикладом здорового способу життя та важливості командної роботи. У змаганнях взяли участь діти нашого легендарного спецпідрозділу, поліцейські, а також наші добрі друзі зі спортивного клубу та асоціації флорболу», - зазначила Інна Остапович, начальник сектору ювенальної превенції поліції області.

У Луцьку дітей поліцейських вчили грати у флорбол
У Луцьку дітей поліцейських вчили грати у флорбол
У Луцьку дітей поліцейських вчили грати у флорбол


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Теги: Луцьк, діти, поліцейські
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