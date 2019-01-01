У Луцьку дітей поліцейських вчили грати у флорбол
Сьогодні, 17:43
У Луцьку для дітей бійців спецпідрозділу поліції «Світязь» організували заняття із нового популярного виду спорту – флорболу. Так називають командну гру, яка є одним із різновидів хокею.
Про це інформує ГУНП у Волинській області.
Активісти спортивного клубу ознайомили дітей та поліцейських із особливостями нової гри. Флорбол грають ключкою та пластиковим м’ячем. Мета гри – забити м’яч у ворота суперників.
«Гра вдалася й стала яскравим прикладом здорового способу життя та важливості командної роботи. У змаганнях взяли участь діти нашого легендарного спецпідрозділу, поліцейські, а також наші добрі друзі зі спортивного клубу та асоціації флорболу», - зазначила Інна Остапович, начальник сектору ювенальної превенції поліції області.
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Про це інформує ГУНП у Волинській області.
Активісти спортивного клубу ознайомили дітей та поліцейських із особливостями нової гри. Флорбол грають ключкою та пластиковим м’ячем. Мета гри – забити м’яч у ворота суперників.
«Гра вдалася й стала яскравим прикладом здорового способу життя та важливості командної роботи. У змаганнях взяли участь діти нашого легендарного спецпідрозділу, поліцейські, а також наші добрі друзі зі спортивного клубу та асоціації флорболу», - зазначила Інна Остапович, начальник сектору ювенальної превенції поліції області.
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