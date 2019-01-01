Шукають директора у волинський ліцей
Сьогодні, 19:40
Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації оголосило конкурс на заміщення вакантної посади директора Оваднівського професійного ліцею.
Про це йдеться на сайті Волинської ОДА.
Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:
- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- автобіографію;
- копію паспорта громадянина України або ID - картки;
- копію трудової книжки;
- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
- довідку про стан здоров’я;
- довідку про відсутність судимості;
Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.
Зазначають, у конкурсі на заміщення вакантної посади директора можуть брати участь громадяни, які вільно володіють державною мовою, мають вищу освіту другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), моральні якості і фізичний стан, який дає змогу виконувати обов’язки керівника закладу, та стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років.
Термін подачі заяв 20 днів від дня опублікування оголошення.
Документи подавати можна за адресою:
м. Луцьк вул. Лесі Українки, 59, к. № 13
Телефон для довідок: 725 421.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Волинської ОДА.
Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:
- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- автобіографію;
- копію паспорта громадянина України або ID - картки;
- копію трудової книжки;
- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
- довідку про стан здоров’я;
- довідку про відсутність судимості;
Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.
Зазначають, у конкурсі на заміщення вакантної посади директора можуть брати участь громадяни, які вільно володіють державною мовою, мають вищу освіту другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), моральні якості і фізичний стан, який дає змогу виконувати обов’язки керівника закладу, та стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років.
Термін подачі заяв 20 днів від дня опублікування оголошення.
Документи подавати можна за адресою:
м. Луцьк вул. Лесі Українки, 59, к. № 13
Телефон для довідок: 725 421.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Очільник Житомира розповів, навіщо Луцьку для розвитку потрібен мер. ІНТЕРВ'Ю. ВІДЕО
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 4 жовтня
Сьогодні, 20:04
Шукають директора у волинський ліцей
Сьогодні, 19:40
Волинська громада, яка перейшла до ПЦУ, закликала прихильників Московського патріархату припинити розбрат
Сьогодні, 19:25
Найкраща сільська медицина в Україні – на Волині
Сьогодні, 19:17
Медіа