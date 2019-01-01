Шукають директора у волинський ліцей





Про це йдеться на



Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:



- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;



- автобіографію;



- копію паспорта громадянина України або ID - картки;



- копію трудової книжки;



- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);



- довідку про стан здоров’я;



- довідку про відсутність судимості;



Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.



Зазначають, у конкурсі на заміщення вакантної посади директора можуть брати участь громадяни, які вільно володіють державною мовою, мають вищу освіту другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), моральні якості і фізичний стан, який дає змогу виконувати обов’язки керівника закладу, та стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років.



Термін подачі заяв 20 днів від дня опублікування оголошення.



Документи подавати можна за адресою:



м. Луцьк вул. Лесі Українки, 59, к. № 13



Телефон для довідок: 725 421.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації оголосило конкурс на заміщення вакантної посади директора Оваднівського професійного ліцею.Про це йдеться на сайті Волинської ОДА. Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;- автобіографію;- копію паспорта громадянина України або ID - картки;- копію трудової книжки;- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);- довідку про стан здоров’я;- довідку про відсутність судимості;Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.Зазначають, у конкурсі на заміщення вакантної посади директора можуть брати участь громадяни, які вільно володіють державною мовою, мають вищу освіту другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), моральні якості і фізичний стан, який дає змогу виконувати обов’язки керівника закладу, та стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років.Термін подачі заяв 20 днів від дня опублікування оголошення.Документи подавати можна за адресою:м. Луцьк вул. Лесі Українки, 59, к. № 13Телефон для довідок: 725 421.

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