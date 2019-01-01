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Шукають директора у волинський ліцей

Шукають директора у волинський ліцей
Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації оголосило конкурс на заміщення вакантної посади директора Оваднівського професійного ліцею.

Про це йдеться на сайті Волинської ОДА.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію;

- копію паспорта громадянина України або ID - картки;

- копію трудової книжки;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- довідку про стан здоров’я;

- довідку про відсутність судимості;

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Зазначають, у конкурсі на заміщення вакантної посади директора можуть брати участь громадяни, які вільно володіють державною мовою, мають вищу освіту другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), моральні якості і фізичний стан, який дає змогу виконувати обов’язки керівника закладу, та стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років.

Термін подачі заяв 20 днів від дня опублікування оголошення.

Документи подавати можна за адресою:

м. Луцьк вул. Лесі Українки, 59, к. № 13

Телефон для довідок: 725 421.

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Теги: директор, Волинська ОДА, професійний ліцей
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