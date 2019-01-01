Сапери знищили боєприпаси, які волиняни знайшли під час земляних робіт

На Волині 2 жовтня сапери знешкодили шість боєприпасів часів Другої світової війни.Зазначають, що боєприпаси були виявлені днем раніше поблизу населеного пункту Затурці, що в Локачинському районі, під час проведення земляних робіт, - пише УДСНС України у Волинській області.Фахівці ДСНС ідентифікували предмети як 5 одиниць артснарядів калібром 76 мм та один артснаряд калібру 238 мм.Рятувальники вкотре наголошують на дотриманні безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів: не торкатися їх, при можливості місце знахідки позначити підручними засобами, повідомити служби «101» та «102».