Які зміни чекають українських військовослужбовців





Про це повідомляє



Голова підкомітету з державної безпеки та оборони комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук зазначила, що комітет рекомендує ухвалити законопроект №1227 у другом читанні та в цілому з урахуванням техніко-юридичних правок.



Вона повідомила, що до другого читання надійшло 23 пропозиції – 9 врахували повністю, 5 врахували частково, 3 врахували редакційно і 6 відхилили.



Законопроект підтримали 287 народних депутатів.



Згідно з пояснювальною запискою, проект закону пропонує:



- визнати військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували зі Збройних сил України та інших військових формувань або добровільно здалися в полон, такими, що не входять до чисельності ЗСУ;

- зберегти статус військовослужбовців за такими особами на період кримінальних проваджень в органах досудового розслідування та судах;

- призупиняти виплати таким особам грошового та видачі інших видів забезпечення, а також не поширювати на них соціальнї гарантії, встановлені для військовослужбовців;

- в разі виправдання судом продовжити таким військовослужбовцям військову службу, поновити їм усі види забезпечення та гарантії соціального захисту;

- вжити заходи щодо збереження льотного складу авіації ЗСУ;

усунути порушення та недоліки, виявлені Рахунковою палатою за результатами аудиту використання бюджетних коштів на підготовку кадрів для ЗСУ (в частині передбачення відшкодування коштів курсантами в разі дострокового розірвання контракту через систематичне невиконання умов контракту й академічну неуспішність);

- здійснити перевірку на притягнення призовників до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством, для усунення ускладнень у роботі призовних комісій, забезпечити їх об’єктивними даними щодо призовників та зменшити випадки ухиляння громадянами від призову на строкову військову службу;

- привести положення закону "Про військовий обов’язок і військову службу" у відповідність із раніше ухваленими законами України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада внесла зміни до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби.Про це повідомляє "Українська правда" Голова підкомітету з державної безпеки та оборони комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідкизазначила, що комітет рекомендує ухвалити законопроект №1227 у другом читанні та в цілому з урахуванням техніко-юридичних правок.Вона повідомила, що до другого читання надійшло 23 пропозиції – 9 врахували повністю, 5 врахували частково, 3 врахували редакційно і 6 відхилили.Законопроект підтримали 287 народних депутатів.Згідно з пояснювальною запискою, проект закону пропонує:- визнати військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували зі Збройних сил України та інших військових формувань або добровільно здалися в полон, такими, що не входять до чисельності ЗСУ;- зберегти статус військовослужбовців за такими особами на період кримінальних проваджень в органах досудового розслідування та судах;- призупиняти виплати таким особам грошового та видачі інших видів забезпечення, а також не поширювати на них соціальнї гарантії, встановлені для військовослужбовців;- в разі виправдання судом продовжити таким військовослужбовцям військову службу, поновити їм усі види забезпечення та гарантії соціального захисту;- вжити заходи щодо збереження льотного складу авіації ЗСУ;усунути порушення та недоліки, виявлені Рахунковою палатою за результатами аудиту використання бюджетних коштів на підготовку кадрів для ЗСУ (в частині передбачення відшкодування коштів курсантами в разі дострокового розірвання контракту через систематичне невиконання умов контракту й академічну неуспішність);- здійснити перевірку на притягнення призовників до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством, для усунення ускладнень у роботі призовних комісій, забезпечити їх об’єктивними даними щодо призовників та зменшити випадки ухиляння громадянами від призову на строкову військову службу;- привести положення закону "Про військовий обов’язок і військову службу" у відповідність із раніше ухваленими законами України.

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