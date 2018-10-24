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На Шацьких озерах відремонтують одну з гідроспоруд. ВІДЕО

На Шацьких озерах відремонтують одну з гідроспоруд. ВІДЕО
На Шацьких озерах планують відремонтувати одну з гідроспоруд, яка нібито допоможе зупинити обміління Світязя. Ціна питання – 1 мільйон гривень.

Про це розповів у телепередачі «Тема дня» на Суспільне Волині Ростислав Кравчук, виконувач обов'язків начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, повідомляє Кордон.

З його слів, регулюючі гідроспоруди в питанні обміління озера насправді відіграють далеко не основну роль. Їх створювали радше для запобігання підтоплення села Світязь. І нових споруд для регулювання рівня води добудовувати точно не потрібно: вистачить потужностей тих, які уже є. Але їх треба відремонтувати та утримувати належним чином. Адже чимало деталей шлюзів люди порозкрадали чи пошкодили.

Як зауважив посадовець, осінній рівень води у Світязі знизився на 30-40 сантиметрів у порівнянні з попередніми роками.

Детальніше про проблеми обміління Світязя та чи справді шлюзи допоможуть зупинити його зневоднення — у відео нижче.


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Теги: обміління Світязя, Суспільне Волині, гідроспоруда
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