На Шацьких озерах відремонтують одну з гідроспоруд. ВІДЕО
Сьогодні, 18:47
На Шацьких озерах планують відремонтувати одну з гідроспоруд, яка нібито допоможе зупинити обміління Світязя. Ціна питання – 1 мільйон гривень.
Про це розповів у телепередачі «Тема дня» на Суспільне Волині Ростислав Кравчук, виконувач обов'язків начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, повідомляє Кордон.
З його слів, регулюючі гідроспоруди в питанні обміління озера насправді відіграють далеко не основну роль. Їх створювали радше для запобігання підтоплення села Світязь. І нових споруд для регулювання рівня води добудовувати точно не потрібно: вистачить потужностей тих, які уже є. Але їх треба відремонтувати та утримувати належним чином. Адже чимало деталей шлюзів люди порозкрадали чи пошкодили.
Як зауважив посадовець, осінній рівень води у Світязі знизився на 30-40 сантиметрів у порівнянні з попередніми роками.
Детальніше про проблеми обміління Світязя та чи справді шлюзи допоможуть зупинити його зневоднення — у відео нижче.
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Про це розповів у телепередачі «Тема дня» на Суспільне Волині Ростислав Кравчук, виконувач обов'язків начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, повідомляє Кордон.
З його слів, регулюючі гідроспоруди в питанні обміління озера насправді відіграють далеко не основну роль. Їх створювали радше для запобігання підтоплення села Світязь. І нових споруд для регулювання рівня води добудовувати точно не потрібно: вистачить потужностей тих, які уже є. Але їх треба відремонтувати та утримувати належним чином. Адже чимало деталей шлюзів люди порозкрадали чи пошкодили.
Як зауважив посадовець, осінній рівень води у Світязі знизився на 30-40 сантиметрів у порівнянні з попередніми роками.
Детальніше про проблеми обміління Світязя та чи справді шлюзи допоможуть зупинити його зневоднення — у відео нижче.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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