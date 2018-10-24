На Шацьких озерах відремонтують одну з гідроспоруд. ВІДЕО





Про це розповів у телепередачі «Тема дня» на Суспільне Волині Ростислав Кравчук, виконувач обов'язків начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, повідомляє



З його слів, регулюючі гідроспоруди в питанні обміління озера насправді відіграють далеко не основну роль. Їх створювали радше для запобігання підтоплення села Світязь. І нових споруд для регулювання рівня води добудовувати точно не потрібно: вистачить потужностей тих, які уже є. Але їх треба відремонтувати та утримувати належним чином. Адже чимало деталей шлюзів люди порозкрадали чи пошкодили.



Як зауважив посадовець, осінній рівень води у Світязі знизився на 30-40 сантиметрів у порівнянні з попередніми роками.



Детальніше про проблеми обміління Світязя та чи справді шлюзи допоможуть зупинити його зневоднення — у відео нижче.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Шацьких озерах планують відремонтувати одну з гідроспоруд, яка нібито допоможе зупинити обміління Світязя. Ціна питання – 1 мільйон гривень.Про це розповів у телепередачі «Тема дня» на Суспільне Волині, виконувач обов'язків начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, повідомляє Кордон. З його слів, регулюючі гідроспоруди в питанні обміління озера насправді відіграють далеко не основну роль. Їх створювали радше для запобігання підтоплення села Світязь. І нових споруд для регулювання рівня води добудовувати точно не потрібно: вистачить потужностей тих, які уже є. Але їх треба відремонтувати та утримувати належним чином. Адже чимало деталей шлюзів люди порозкрадали чи пошкодили.Як зауважив посадовець, осінній рівень води у Світязі знизився на 30-40 сантиметрів у порівнянні з попередніми роками.Детальніше про проблеми обміління Світязя та чи справді шлюзи допоможуть зупинити його зневоднення — у відео нижче.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію