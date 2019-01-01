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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 4 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 4 жовтня
У п'ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Маневичах, Володимир-Волинському, Світязі, Любешеві, Ковелі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +3…+6 градусів, удень підніметься до +12…+13. Вітер західний, північно-західний і південно-західний, 1-4 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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