Оприлюднили програму міжнародного фестивалю «Фронтера»

У Луцьку 4-6 жовтня відбудеться одне з наймасштабніших літературних дійств на Західній Україні - ІІ Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера».Цей фестиваль - це концентрація літературних і музичних подій; це дискусії, презентації, майстер-класи для дітей і дорослих; це 21 подія на основній сцені та 42 заходи для дітей і підлітків.Організатори: Луцька міська рада, ГО «Мистецьке об’єднання «Стендаль» та громадський діячоприлюднили програму фестивалю.Інформаційний пункт: Книгарня "Є" (вул. Лесі Українки, 30).Придбати квитки на фестиваль можна:- онлайн: kasa.in.ua.- в книгарні "Освіта" (просп. Волі, 2)- пабі Oldskull (вул. Лесі Українки, 52)- книгарні Волинської обласної друкарні (просп. Волі, 27)Вхід на заходи дитячої та молодіжної сцени вільний, також вхід вільний за наявності пенсійного посвідчення та посвідчення учасника бойових дій.Зазначають, у час фестивалю з 9:00 до 19:00 діятимуть два інформаційних пункти та пункти продажу (обміну квитків на вхідний браслет):- книгарня "Є" (вул. Лесі України, 30)- кав'ярня Kava Avenue (вул. Винниченка, 25)15:00–15:45 — відкриття фестивалю. Учасники:. МодеруєМісце: Kava Avenue (вул. Винниченка, 25).16:00–16:45 — «Реальність як привід для тексту» — розмова з. МодеруєМісце: Kava Avenue (вул. Винниченка, 25).Андрій Бондар багатогранний у своїх текстах: поезія, мала проза, есеї, колонки, переклади. А для заземлення — дописи на Facebook, які щодня збирають сотні лайків. Фронтерна розмова буде зосереджена на перекладацькій діяльності. За словами Андрія, займатися перекладом означає повільно вбивати себе.17:15–18:30 — поетичні читання зМісце: концерт-хол РЦ «Промінь» (просп. Президента Грушевського, 2).Коли читає Сергій Жадан, існує лише голос. Він звучить від імені тих, хто на лінії фронту, і з окупованих територій, він розповідає про війну та любов, внутрішні та зовнішні відстані.19:00–19:45 — презентація роману«Контрабандисти» (Польща). МодеруєМісце: ГаРмИдЕр ангар-stage (вул. Залізнична, 9).«Контрабандисти» — дебютна книжка Конрада Янчури, що пропахла смаком прикордонної провінційності, вічними «історичними» розбірками між українцями та поляками, яких кордон єднає та роз’єднує водночас.20:00–21:15 — винно-поетичні читання «Між іншим» за участю. МодеруєМісце: ГаРмИдЕр ангар-stage (вул. Залізнична, 9).21:30–23:00 — концерт гурту «Лінія Маннергейма».Місце: ГаРмИдЕр ангар-stage (вул. Залізнична, 9).У часи війни укріплюємо кордони і зводимо мости на культурному фронті. Сергій Жадан ізу музичному проекті «Лінія Маннергейма» намагаються визначити «Де твоя лінія?» та провести метафоричну лінію оборони.12:00–12:45 — презентація роману«Місяцівна». МодеруєМісце: Палац культури (вул. Богдана Хмельницького, 1, другий поверх).Цей роман є продовженням історії про долю жінок зі шляхетського роду Коморовських «Сузір’я дів». Книга про жінок, але не лише для жінок. Про добро та зло, «страшні родинні таємниці», переплетіння жіночих доль, стародавні обереги та співіснування реального й фантастичного в романі спілкуватимемося на фестивалі.13:00–14:00 — розмови на районі зПрезентація книжки Артема Чеха «Район "Д"». МодеруєМісце: книгарня «Є» (вул. Лесі Українки, 30).Про будні творчої сім’ї, відмінності/спільності в дорослішанні у провінції та столиці говоритимуть Артем Чех й Ірина Цілик, а також презентують нову книжку Артема «Район „Д“». У ній зібрано об’єднані спільним часом і простором історії, з яких поступово вимальовується портрет автора на тлі черкаських «інших берегів», де минули його дитинство, отроцтво та юність.14:20–15:40 — презентація романуз доповненою реальністю «Доки світло не згасне назавжди» та роману«Пастка для різника»Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок (вул. Кривий вал, 18).«Доки світло не згасне назавжди» – це суміш драматичної історії та фантастики. Сестри Рута й Індія, попри незвичні імена, проживають цілком буденні життя: Інді навчається на лікаря, Рута закінчує одинадцятий клас. Усе раптово змінюється, коли через нещасний випадок гине наречений Індії, а Рута виявляє, що здатна впливати на реальність у снах. Щоправда дівчина не помічає, як кожен наступний сон стає дедалі темнішим.«Пастка для різника» - дебютна книги Юрія Даценка, за жанром - ретродетектив/трилер, неймовірно атмосферний, наповнений соковитими описами історичний роман про Проскурів (нинішній Хмельницький) кінця ХІХ століття.16:00–17:15 — музично-поетичні читання «Всі ми — інші» за участю(Україна),(Польща),(Білорусь). Музичний супровід —Місце: Луцька музична школа № 1 ім. Ф. Шопена (вул. Кривий вал, 13).17:30–18:30 — розмова з«Вірші в собі і видавничі справи».Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок (вул. Кривий вал, 18).Найвідоміший казкар країни, знакова людина для всього літературного процесу України розповість про книжки видавництва «Абабагаламага» і зачитає свої вірші. Саме завдяки Івану Малковичу Гаррі Поттер заговорив українською, а діти відкривали та відкривають для себе магічний світ читання.18:45–19:45 — презентація книжки«У пошуках варварів». МодеруєМісце: Волинський академічний обласний театр ляльок (вул. Кривий вал, 18).У новій книзі Андрія «У пошуках варварів» гармонійно поєдналися короткі розповіді, які легко та приємно читати, краса та поетичність викладу матеріалу, перекладацька робота і ґрунтовний науковий підхід до описуваного. Це розповідь про землі та народи між Одесою та Трієстом, про краї, де починаються й не закінчуються Балкани.20:00–21:30 — концерт PALINA (Білорусь).Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок (вул. Кривий вал, 18).Той аудіопотік, який зараз представляє PALINA, зовсім не схожий на її ранню творчість. Вона ступила на дорогу актуальної музики й, соромлячись зазирнути за поворот, робить натхненні впевнені кроки до нарощення нового саунду та здатності почути себе по-новому. PALINA пише музику, яка звучить дуже щиро, романтично, мелодійно, навіть меланхолійно, хоча в її музичному асортименті іноді відчутно більш зухвалі композиції.12:00–13:00 — презентація поетичної збірки«Ніхто нас тут не знає і ми нікого». Модерує Олександр Бойченко.Місце: Музей Cучасного Українського мистецтва Корсаків (вул. Карбишева, 1).На зустрічі Олександр Бойченко розмовлятиме з Катериною Калитко про своє, яке ти захищаєш будь-якою ціною, про вміння жити з власними болями, про самотність серед близьких. Про повітря, у якому розчинений час. Про смак мови, яка обпікає язика та піднебіння, коли різко ковтаєш її, справжню. Про поезію.13:15–14:15 — поетичні читання з. Модерує Андрій Любка.Місце: Музей Cучасного Українського мистецтва Корсаків (вул. Карбишева, 1).Мачей Роберт — поет, літературний і кінокритик, редактор. Автор семи поетичних збірок і лауреат численних літературних нагород. Його вірші перекладено англійською, арабською, болгарською, хорватською, грецькою, івритом, іспанською, німецькою, сербською, українською й угорською мовами.14:30–15:30 — Я-Чужий: про ненависть та любов у книжці «Наші Інші». РозмоваМісце: Музей Cучасного Українського мистецтва Корсаків (вул. Карбишева, 1).Репортерка Олеся Яремчук об’їздила багато поселень — від Донбасу до Буковини, від Бессарабії до Закарпаття, — щоб зафіксувати життя національних меншин. Опісля вийшла друком книжка «Наші Інші», де зібрано щемкі історії тих, хто разом із нами творить українську спільноту.16:00–16:45 — джазові читання зМісце: джаз-клуб «Цитра» (вул. Богдана Хмельницького, 1б).Вірші Галини Яструбецької не можна пробігати очима за дві-три секунди. Вони вимагають повільного, виваженого, скрупульозного прочитання, точніше — співавторування. Цим текстам пасує джаз, щоби повністю їх відчути, потрібно слухати.17:00–18:00 — поетично-акустична презентація збірки«Школа трави» (Білорусь).Місце: паб Oldskull (вул. Лесі Українки, 52).На сторінках своєї нової книжки «Школа трави» автор мандрує у просторі та блукає в часі, спілкується з класикою та листується зі Святим Миколаєм, експериментує в інтимній, фліртує з громадянською лірикою, архівує спогади та колекціонує запахи трави. А ще на зустрічі можна буде почути білоруські переклади Боба Ділана та Леонарда Коена, Артюра Рембо та Сергія Жадана.18:15–19:15 — розмова між «БотакЄ» і «Так, але...» зМодеруєМісце: Луцька музична школа № 1 ім. Ф. Шопена (вул. Кривий вал, 13).Луцьк - одне з перших міст, де презентується нова книжка знакового письменника Тараса Прохаська «Так, але...». І так, це знову не роман, а прохаськівські есеї-рефлексії — ідеальна форма для авторських читань.19:30–20:15 — «Меланхолійні читання» зМісце: Луцька музична школа № 1 ім. Ф. Шопена (вул. Кривий вал, 13).Його поезія пульсує життям і торкає найпотаємніші струни душі. Брав творчу паузу, та наразі активно працює й тішить нас своєю творчістю. Непередбачуваний і відвертий Юрій Іздрик презентує збірку «Меланхолії».20:30–21:30 — джазовий проєкт від тріо «Мар’яничі» «Говори зі мною» ().Місце: Луцька музична школа № 1 ім. Ф. Шопена (вул. Кривий вал, 13).В авторському проекті звучатимуть пронизливі тексти з нової поетичної книжки Мар‘яни «Оптика Бога» та музика сенсів. «Говори зі мною» — це історія людських стосунків, історія кохання, самотності, неможливості порозуміння та пошук діалогу. Це, властиво, музична вистава про головне — про потребу говорити та слухати, про бажання бути почутим людиною чи навіть Богом.Програма дитячої та молодіжної сцени фестивалю «Фронтера»Дитяча сцена (діти 5-9 років)Приватна школа «ThinkGlobal» (вул. Івана Франка, 52)11:00-12:00 — Дитяча йога з12:00-12:45 — Майстер-клас ізза мотивами книжки «Хто росте у лісі»12:00-13:00 — Майстер-клас із робототехніки від науково-технічної студії для дітей «Robocamp Lutsk»13:00-13:45 — Розмова з«Чупакабра та інші зайчики»13:00-14:00 — «Паперова майстерня». Майстер-клас із паперопластики: виготовлення поп-арт книги14:00-14:45 — «Пластилінові котячі фантазії». Ліпимо, фантазуємо з письменницеюта актором14:00-15:00 — Казкотерапія зЦентральна бібліотека для дітей (просп. Президента Грушевського, 1)12:00-12:45 — «Море. Вітер. Завірюха». Три стихії. Шоу-презентація трьох книг12:00-12:45 — «Щоденник котячих мандрів». Зустріч із письменницею Ланою Ра та актором Євгенієм Конощуком13:00-13:45­ — «Книжки, дівчата й рок-н-ролл»: презентація підліткових книжок13:00-13:45 — Презентація-розмова з«З Ейнштейном у рюкзаку». Модерує14:30-15:15 — «Щоденник Лоли»: таємниці героїв серіалу «Школа» з перших вуст (зустріч із письменницею14:30-15:15 — «Море. Вітер. Завірюха». Три стихії. Шоу-презентація трьох книг15:30-16:15 — «Як правильно цілуватися: шукаємо відповіді у підліткових книгах». Зустріч із письменницею15:30-16:15 —«Де шукати чародіїв: презентація серії про Варту Тарновецьку» (за книгою «Варта у Грі. Артефакти Праги»)Бібліотека-філія № 7 для дорослих (б-р Дружби народів, 7)10:30-11:15 — «Книжки, дівчата й рок-н-ролл»: презентація підліткових книжок Олени Рижко11:15-12:00 — «Як правильно цілуватися: шукаємо відповіді у підліткових книгах». Зустріч із письменницею Оксенією БурлакоюБібліотека-філія № 6 для дорослих (просп. Волі, 10)11:00-11:45 — Іван Андрусяк. «Бурундуки, чакалки і майже дорослі пригоди»11:45-12:30 — Дитяча студія розвитку «Маленький Хогвартс». Майстер-клас із пластиліну «Чарівні герої»12:30-13:15 — Інтерактивне читання книжки «Боброго ранку» з письменницею Ольгою Купріян13:15-14:00 — Дитяча студія розвитку «Маленький Хогвартс». Рухливі ігриВолинська обласна бібліотека для дітей (просп. Волі, 37)14:00-14:45 — Презентація книжки Дари Корній «Чарівні істоти українського міфу. Домашні духи»Дитяча сцена (діти 5-9 років)Приватна школа «ThinkGlobal» (вул. Івана Франка, 52)11:00-12:00 — Дитяча йога з Мариною Смолягою12:00-12:45 — «Як розвеселити Самотність». Книжково-анімаційний рецепт від Лани Ра, Євгенія Конощука та студії «Новаторфільм»12:00-13:00 — Майстер-клас із робототехніки від науково-технічної студії для дітей «Robocamp Lutsk»13:00-14:00 — Майстер-клас і гра з«У пошуках піратських скарбів»13:00-14:00 — «Паперова майстерня» Олесі Іщук. Виготовлення книжкових закладок14:00-14:45 — Інтерактивне читання книжки «Боброго ранку» з письменницею Ольгою Купріян14:00-15:00 — Майстер-клас з Іриною Сардак «Осінні витрибеньки»Центральна бібліотека для дітей (просп. Президента Грушевського, 1)12:00-12:45 — «Море. Вітер. Завірюха». Три стихії Анастасії Нікуліної. Шоу-презентація трьох книг12:00-12:45 —. Презентація казки «Сонячна дівчинка» з інсценізацією від театральної студії «Бешкетники» Палацу культури міста Луцька13:00-14:00 — Спортивний клуб козацького бойового мистецтва «Герць». Майстер-клас із бойового гопака (з показовим виступом)13:00-14:20 —. Майстер-клас із акторської майстерності та театральна студія «Бешкетники» Палацу культури міста Луцька з постановкою вистави за мотивами казки «Біда навчить»14:50-15:35 — «Айхо, або лайфхаки, як подорожувати фантастичними світами». Зустріч із письменницею14:50-15:35 —Студентське життя древніх богів та інші фентезійні історії (за книгою «Академія Аматерасу»)Центральна бібліотека для дорослих (вул. Декабристів, 25)10:00-10:45 — «Море. Вітер. Завірюха». Три стихії Анастасії Нікуліної. Шоу-презентація трьох книгВолинська обласна бібліотека для юнацтва (просп. Волі, 2)11:00-11:45 — «Щоденник Лоли»: таємниці героїв серіалу «Школа» з перших вуст (зустріч із письменницею Олею Купріян)Волинська обласна бібліотека для дітей (просп. Волі, 37)11:00-11:45 — Розмова Наталії Матолінець та Орести Осійчук «Звичайні незвичайні підлітки, або хто такі супергерої?»13:00-13:45 — Забавлянки з Іваном АндрусякомБібліотека-філія № 2 для дітей (вул. Кравчука, 12)12:30-13:15 — «Уявні світи: вигадка чи реальність?». Зустріч із письменницею Орестою ОсійчукБібліотека-філія № 10 для дорослих (Київський майдан, 13)14:00-14:45 — «Море. Вітер. Завірюха». Три стихії Анастасії Нікуліної. Шоу-презентація трьох книг.