вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Рада скасувала закон про хімічну кастрацію педофілів

Рада скасувала закон про хімічну кастрацію педофілів
Верховна Рада відхилила законопроект про відповідальність за педофілію, який передбачав примусову хімічну кастрацію.

Раніше цей документ ветував (наклав заборону) президент Володимир Зеленський, - повідомляє 24 канал.

У пропозиціях до законопроекту Зеленський зазначав, що документ не містить чітко визначеного порядку примусового застосування хімічної кастрації, заявив на засіданні Ради представник глави держави Руслан Стефанчук. З пропозиціями президента погодився Комітет з питань правоохоронної діяльності.

"При таких обставинах введення антиандрогенних лікарських препаратів усім засудженим може призвести до погіршення стану здоров'я або стати причиною передчасної смерті. Тому має місце порушення невід'ємного права на життя, закріпленого Конституцією України", – мовиться у пропозиціях Зеленського.

Законопроект також передбачав створення реєстру педофілів, проте законом "Про захист персональних даних" заборонена обробка персональних даних, зокрема, про засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних людини.

Зі 100% осіб, які вчиняють злочини в цій сфері, хворими, тобто педофілами, які страждають на розлад сексуальної переваги, є тільки 1% цих людей. 99% – це люди, які є психічно здоровими, щодо яких не може бути застосований захід медичного характеру, який називається хімічна кастрація", – розповів на засідання Ради голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов.

Він наголосив, що якби хімічну кастрацію в Україні застосували б у промисловому порядку, то порушили б статтю тертю Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод. Це б вважалося тортурами, а також нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням та покаранням.

Водночас Комітет готує до другого читання законопроект щодо впровадження єдиного реєстру осіб, засуджених за педофілію. Цей документ передбачає хімічну кастрацію, але у добровільному порядку.

"Особа, відбувши вже значний строк у місцях позбавлення волі, може замінити це на добровільний захід – хімічну кастрацію. Тобто введення спеціальних ін'єкцій, які здійснюються постійно на добровільних засадах", – пояснив Бакумов.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ВР, закон про хімічну кастрацію, відхилено
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Які зміни чекають українських військовослужбовців
Сьогодні, 20:53
Рада скасувала закон про хімічну кастрацію педофілів
Сьогодні, 20:45
В українця на польському кордоні відібрали крадену Tesla
Сьогодні, 20:29
У Луцьку автівка збила дівчину: постраждала – у лікарні. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:23
Очільник Житомира розповів, навіщо Луцьку для розвитку потрібен мер. ІНТЕРВ'Ю. ВІДЕО
Сьогодні, 20:15
Схожі новини
Які зміни чекають українських військовослужбовців Які зміни чекають українських військовослужбовців
Сьогодні, 20:53
Надія Савченко повернулася до Верховної Ради Надія Савченко повернулася до Верховної Ради
23 квітень, 11:47
Повідомили, коли Савченко обиратимуть запобіжний захід Повідомили, коли Савченко обиратимуть запобіжний захід
22 березень, 2018, 17:37
Рада проголосувала за арешт Савченко Рада проголосувала за арешт Савченко
22 березень, 2018, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Які зміни чекають українських військовослужбовців
Сьогодні, 20:53
 0
Рада скасувала закон про хімічну кастрацію педофілів
Сьогодні, 20:45
 0
В українця на польському кордоні відібрали крадену Tesla
Сьогодні, 20:29
 0
У Луцьку автівка збила дівчину: постраждала – у лікарні. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:23
 0
Очільник Житомира розповів, навіщо Луцьку для розвитку потрібен мер. ІНТЕРВ'Ю. ВІДЕО
Сьогодні, 20:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿