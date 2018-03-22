Рада скасувала закон про хімічну кастрацію педофілів





Раніше цей документ ветував (наклав заборону) президент Володимир Зеленський, - повідомляє



У пропозиціях до законопроекту Зеленський зазначав, що документ не містить чітко визначеного порядку примусового застосування хімічної кастрації, заявив на засіданні Ради представник глави держави Руслан Стефанчук. З пропозиціями президента погодився Комітет з питань правоохоронної діяльності.



"При таких обставинах введення антиандрогенних лікарських препаратів усім засудженим може призвести до погіршення стану здоров'я або стати причиною передчасної смерті. Тому має місце порушення невід'ємного права на життя, закріпленого Конституцією України", – мовиться у пропозиціях Зеленського.



Законопроект також передбачав створення реєстру педофілів, проте законом "Про захист персональних даних" заборонена обробка персональних даних, зокрема, про засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних людини.



Зі 100% осіб, які вчиняють злочини в цій сфері, хворими, тобто педофілами, які страждають на розлад сексуальної переваги, є тільки 1% цих людей. 99% – це люди, які є психічно здоровими, щодо яких не може бути застосований захід медичного характеру, який називається хімічна кастрація", – розповів на засідання Ради голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов.



Він наголосив, що якби хімічну кастрацію в Україні застосували б у промисловому порядку, то порушили б статтю тертю Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод. Це б вважалося тортурами, а також нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням та покаранням.



Водночас Комітет готує до другого читання законопроект щодо впровадження єдиного реєстру осіб, засуджених за педофілію. Цей документ передбачає хімічну кастрацію, але у добровільному порядку.



"Особа, відбувши вже значний строк у місцях позбавлення волі, може замінити це на добровільний захід – хімічну кастрацію. Тобто введення спеціальних ін'єкцій, які здійснюються постійно на добровільних засадах", – пояснив Бакумов.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада відхилила законопроект про відповідальність за педофілію, який передбачав примусову хімічну кастрацію.Раніше цей документ ветував (наклав заборону) президент, - повідомляє 24 канал У пропозиціях до законопроекту Зеленський зазначав, що документ не містить чітко визначеного порядку примусового застосування хімічної кастрації, заявив на засіданні Ради представник глави державиЗ пропозиціями президента погодився Комітет з питань правоохоронної діяльності."При таких обставинах введення антиандрогенних лікарських препаратів усім засудженим може призвести до погіршення стану здоров'я або стати причиною передчасної смерті. Тому має місце порушення невід'ємного права на життя, закріпленого Конституцією України", – мовиться у пропозиціях Зеленського.Законопроект також передбачав створення реєстру педофілів, проте законом "Про захист персональних даних" заборонена обробка персональних даних, зокрема, про засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних людини.Зі 100% осіб, які вчиняють злочини в цій сфері, хворими, тобто педофілами, які страждають на розлад сексуальної переваги, є тільки 1% цих людей. 99% – це люди, які є психічно здоровими, щодо яких не може бути застосований захід медичного характеру, який називається хімічна кастрація", – розповів на засідання Ради голова Комітету з питань правоохоронної діяльностіВін наголосив, що якби хімічну кастрацію в Україні застосували б у промисловому порядку, то порушили б статтю тертю Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод. Це б вважалося тортурами, а також нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням та покаранням.Водночас Комітет готує до другого читання законопроект щодо впровадження єдиного реєстру осіб, засуджених за педофілію. Цей документ передбачає хімічну кастрацію, але у добровільному порядку."Особа, відбувши вже значний строк у місцях позбавлення волі, може замінити це на добровільний захід – хімічну кастрацію. Тобто введення спеціальних ін'єкцій, які здійснюються постійно на добровільних засадах", – пояснив Бакумов.

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