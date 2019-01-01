Найкраща сільська медицина в Україні – на Волині
Сьогодні, 19:17
Команда соціального проекту «Сільський Ревізор» вручила нагороди 8 селам України за перемогу в різних номінаціях з врученням сертифікатів на 10 тисяч гривень.
Одне з таких сіл - Старий Порицьк із Іваничівського району. Виграв у номінації «Якісна медицина», - інформує Департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА.
Відомо, Старопорицька амбулаторія загальної практики сімейної медицини обслуговує 6 сіл, а її дільниця охоплює 3 389 людей. В амбулаторії зроблений гарний якісний ремонт, у 2015 році кошти на це виділили місцеві підприємці - брати Валентин та Олександр Обштирі (ТзОВ «Старий Порицьк»).
Довідково:
мета соціального проекту «Сільський Ревізор» на національному рівні - підняти проблему інфраструктури українського села. Показати, що воно може бути комфортним місцем для життя, що село — живе. Перевірити, як про нього піклуються аграрії та держава.
Детально про ревізію у Старому Порицьку за посиланням тут.
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Одне з таких сіл - Старий Порицьк із Іваничівського району. Виграв у номінації «Якісна медицина», - інформує Департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА.
Відомо, Старопорицька амбулаторія загальної практики сімейної медицини обслуговує 6 сіл, а її дільниця охоплює 3 389 людей. В амбулаторії зроблений гарний якісний ремонт, у 2015 році кошти на це виділили місцеві підприємці - брати Валентин та Олександр Обштирі (ТзОВ «Старий Порицьк»).
Довідково:
мета соціального проекту «Сільський Ревізор» на національному рівні - підняти проблему інфраструктури українського села. Показати, що воно може бути комфортним місцем для життя, що село — живе. Перевірити, як про нього піклуються аграрії та держава.
Детально про ревізію у Старому Порицьку за посиланням тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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