Найкраща сільська медицина в Україні – на Волині





Одне з таких сіл - Старий Порицьк із Іваничівського району. Виграв у номінації «Якісна медицина», - інформує



Відомо, Старопорицька амбулаторія загальної практики сімейної медицини обслуговує 6 сіл, а її дільниця охоплює 3 389 людей. В амбулаторії зроблений гарний якісний ремонт, у 2015 році кошти на це виділили місцеві підприємці - брати Валентин та Олександр Обштирі (ТзОВ «Старий Порицьк»).



Довідково:



мета соціального проекту «Сільський Ревізор» на національному рівні - підняти проблему інфраструктури українського села. Показати, що воно може бути комфортним місцем для життя, що село — живе. Перевірити, як про нього піклуються аграрії та держава.



Детально про ревізію у Старому Порицьку за посиланням

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