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Очільник Житомира розповів, навіщо Луцьку для розвитку потрібен мер. ІНТЕРВ'Ю. ВІДЕО

Очільник Житомира розповів, навіщо Луцьку для розвитку потрібен мер. ІНТЕРВ'Ю. ВІДЕО
Команда суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» випустила на «12 каналі» інтерв’ю із мером Житомира Сергієм Сухомлином.

Розмова, яку провів ведучий Тарас Шкітер відбувалася в рамках спецпроекту: серії інтерв’ю із мерами успішними міст України. На прикладі їхньої роботи, лучанам хочуть показати, як розвивається місто, що має керівника. Раніше відбулися інтерв’ю із мером Дніпра Борисом Філатовим та очільником Тернополя Сергієм Надалом.

Під час діалогу з Тарасом Шкітером, Сергій Сухомлин розповів про роль міського голови, роботу з депутатським корпусом, залучення інвестицій. Також він повідомив, чим Житомир майже зрівнявся з Лондоном та зізнався, які слова б сказав, опинившись перед Богом.

Очільник Житомира розповів, навіщо Луцьку для розвитку потрібен мер. ІНТЕРВ'Ю. ВІДЕО



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Теги: "Протилежний погляд", Луцьк, мер Житомира
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