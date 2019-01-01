Очільник Житомира розповів, навіщо Луцьку для розвитку потрібен мер. ІНТЕРВ'Ю. ВІДЕО

Команда суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» випустила на «12 каналі» інтерв’ю із мером ЖитомираРозмова, яку провів ведучийвідбувалася в рамках спецпроекту: серії інтерв’ю із мерами успішними міст України. На прикладі їхньої роботи, лучанам хочуть показати, як розвивається місто, що має керівника. Раніше відбулися інтерв’ю із мером Дніпрата очільником ТернополяПід час діалогу з Тарасом Шкітером, Сергій Сухомлин розповів про роль міського голови, роботу з депутатським корпусом, залучення інвестицій. Також він повідомив, чим Житомир майже зрівнявся з Лондоном та зізнався, які слова б сказав, опинившись перед Богом.