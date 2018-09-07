У Луцьку автівка збила дівчину: постраждала – у лікарні. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:23
У Луцьку на пішохідному переході легковик збив дівчину. Постраждала отримала травми. Її забрала «швидка».
Трагедія трапилась у четвер, 3 жовтня, близько 19-ї години, інформує власкор інтернет-видання «Волинь24».
Дівчина переходила дорогу на пішохідному переході навпроти будинку 41 на проспекті Волі (поблизу магазину «Знання»).
До приїзду «швидкої» постраждала лежала на асфальті.
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Трагедія трапилась у четвер, 3 жовтня, близько 19-ї години, інформує власкор інтернет-видання «Волинь24».
Дівчина переходила дорогу на пішохідному переході навпроти будинку 41 на проспекті Волі (поблизу магазину «Знання»).
До приїзду «швидкої» постраждала лежала на асфальті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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