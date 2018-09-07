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У Луцьку автівка збила дівчину: постраждала – у лікарні. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку автівка збила дівчину: постраждала – у лікарні. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на пішохідному переході легковик збив дівчину. Постраждала отримала травми. Її забрала «швидка».

Трагедія трапилась у четвер, 3 жовтня, близько 19-ї години, інформує власкор інтернет-видання «Волинь24».

Дівчина переходила дорогу на пішохідному переході навпроти будинку 41 на проспекті Волі (поблизу магазину «Знання»).

До приїзду «швидкої» постраждала лежала на асфальті.





У Луцьку автівка збила дівчину: постраждала – у лікарні. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Луцьк, пішохідний перехід, автівка
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