У Луцьку легковик не розминувся з маршруткою. ФОТО
Сьогодні, 21:35
У Луцьку на проспекті Перемоги, поблизу зупинки біля історичного факультету зіткнулись маршрутка і легковик "Опель". Ймовірно, авто в’їхало в маршрутку.
Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24".
Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.
Через ДТП на проспекті Перемоги утворився затор з тролейбусів та авто.
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Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24".
Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.
Через ДТП на проспекті Перемоги утворився затор з тролейбусів та авто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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