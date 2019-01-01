У Луцьку легковик не розминувся з маршруткою. ФОТО





Про це повідомляє власкор



Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.



Через ДТП на проспекті Перемоги утворився затор з тролейбусів та авто.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Перемоги, поблизу зупинки біля історичного факультету зіткнулись маршрутка і легковик "Опель". Ймовірно, авто в’їхало в маршрутку.Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24" Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.Через ДТП на проспекті Перемоги утворився затор з тролейбусів та авто.

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