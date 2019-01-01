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У Луцьку легковик не розминувся з маршруткою. ФОТО

У Луцьку легковик не розминувся з маршруткою. ФОТО
У Луцьку на проспекті Перемоги, поблизу зупинки біля історичного факультету зіткнулись маршрутка і легковик "Опель". Ймовірно, авто в’їхало в маршрутку.

Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24".

Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.

Через ДТП на проспекті Перемоги утворився затор з тролейбусів та авто.

У Луцьку легковик не розминувся з маршруткою. ФОТО
У Луцьку легковик не розминувся з маршруткою. ФОТО
У Луцьку легковик не розминувся з маршруткою. ФОТО
У Луцьку легковик не розминувся з маршруткою. ФОТО
У Луцьку легковик не розминувся з маршруткою. ФОТО
У Луцьку легковик не розминувся з маршруткою. ФОТО
У Луцьку легковик не розминувся з маршруткою. ФОТО
У Луцьку легковик не розминувся з маршруткою. ФОТО


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Теги: маршрутка, аварія, легковик, затор
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