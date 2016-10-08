вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині затопили одну з шахт

На Волині затопили одну з шахт
Шахта №1 «Нововолинська» припинила видобуток вугілля ще близько двох років тому. А у вересні 2019-го року розпочали проводити роботи з затоплення копальні.

Як розповів БУГу колишній директор шахти № 1 Михайло Борсук, він написав заяву про звільнення за власним бажанням 19-го вересня. Керівником копальні вже близько двох тижнів є Василь Рудець.

За словами працівників шахти, також близько двох тижнів тому були відключені насоси, які качали воду, і шахта затоплена.

“Втопили першу шахту Нововолинська, щоб заховати корупційні схеми, по яким викрадали обладнання”, – сказав на брифінгу у Верховній Раді 3-го жовтня голова профспілки гірників шахти№9 Василь Гура.

Михайло Борсук на запитання про те, чи все обладнання встигли дістати, розповів, що навряд чи все.

Як розповідають шахтарі, шахту затопили так швидко навмисне, щоб «сховати кінці в воду», адже ведеться судова справа по розкраданню обладнання шахти№1.

Обладнання і техніку, яку дістали з копальні, розповів БУГу колишній директор ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк, передали державному підприємству.

“Я рахую, що це правильно. Наше підприємтво працює на розвиток наших підприємств. Ми маємо видане все обладнання, насоси і шахта затоплюється “, – зазначив Пилипюк.

Нагадаємо, що Андрія Пилипюка звільнено 30-го вересня наказом міністерства.

На шахті тепер ведеться мова про скорочення працівників.

Як повідомили БУГу, існує ризик заболочення регіону біля копальні, якщо вода підніметься менше, аніж за 70 метрів до поверхні.

Нагадаємо, що в лютому 2019-го року колектив шахти №9 «Нововолинська» відстояв право на роботу копальні та припинення процесу реорганізації ДП «Волиньвугілля». Василь Рудець написав заяву на звільнення з посади директора копальні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахта, копальня, затоплено, насос
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин вирощує незвичайні груші-помідори зі смаком ананасів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:54
У Луцьку легковик не розминувся з маршруткою. ФОТО
Сьогодні, 21:35
На Волині затопили одну з шахт
Сьогодні, 21:07
Які зміни чекають українських військовослужбовців
Сьогодні, 20:53
Рада скасувала закон про хімічну кастрацію педофілів
Сьогодні, 20:45
Схожі новини
Не зараховують стаж роботи на копальні: волинські шахтарі скаржаться на пенсійний фонд Не зараховують стаж роботи на копальні: волинські шахтарі скаржаться на пенсійний фонд
08 вересень, 14:33
Керівництво волинської шахти прокоментувало розкрадання копальні. ФОТО
08 жовтень, 2016, 14:31
На Волині протестують шахтарі: один гірник – добу під землею На Волині протестують шахтарі: один гірник – добу під землею
20 вересень, 11:53
Волинським шахтарям боргують зарплату Волинським шахтарям боргують зарплату
29 серпень, 12:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Уряд скоротив кількість митниць
Сьогодні, 22:28
 0
Волинянин вирощує незвичайні груші-помідори зі смаком ананасів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:54
 0
У Луцьку легковик не розминувся з маршруткою. ФОТО
Сьогодні, 21:35
 0
На Волині затопили одну з шахт
Сьогодні, 21:07
 0
Які зміни чекають українських військовослужбовців
Сьогодні, 20:53
 0
Медіа
відео
1/8
﻿