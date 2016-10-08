На Волині затопили одну з шахт





Як розповів Михайло Борсук, він написав заяву про звільнення за власним бажанням 19-го вересня. Керівником копальні вже близько двох тижнів є Василь Рудець.



За словами працівників шахти, також близько двох тижнів тому були відключені насоси, які качали воду, і шахта затоплена.



“Втопили першу шахту Нововолинська, щоб заховати корупційні схеми, по яким викрадали обладнання”, – сказав на брифінгу у Верховній Раді 3-го жовтня голова профспілки гірників шахти№9 Василь Гура.



Михайло Борсук на запитання про те, чи все обладнання встигли дістати, розповів, що навряд чи все.



Як розповідають шахтарі, шахту затопили так швидко навмисне, щоб «сховати кінці в воду», адже ведеться судова справа по розкраданню обладнання шахти№1.



Обладнання і техніку, яку дістали з копальні, розповів БУГу колишній директор ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк, передали державному підприємству.



“Я рахую, що це правильно. Наше підприємтво працює на розвиток наших підприємств. Ми маємо видане все обладнання, насоси і шахта затоплюється “, – зазначив Пилипюк.



Нагадаємо, що Андрія Пилипюка



На шахті тепер ведеться мова про скорочення працівників.



Як повідомили БУГу, існує ризик заболочення регіону біля копальні, якщо вода підніметься менше, аніж за 70 метрів до поверхні.



Нагадаємо, що в лютому 2019-го року колектив шахти №9 «Нововолинська» відстояв право на роботу копальні та припинення процесу реорганізації ДП «Волиньвугілля». Василь Рудець написав заяву на звільнення з посади директора копальні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шахта №1 «Нововолинська» припинила видобуток вугілля ще близько двох років тому. А у вересні 2019-го року розпочали проводити роботи з затоплення копальні.Як розповів БУГу колишній директор шахти № 1, він написав заяву про звільнення за власним бажанням 19-го вересня. Керівником копальні вже близько двох тижнів єЗа словами працівників шахти, також близько двох тижнів тому були відключені насоси, які качали воду, і шахта затоплена.“Втопили першу шахту Нововолинська, щоб заховати корупційні схеми, по яким викрадали обладнання”, – сказав на брифінгу у Верховній Раді 3-го жовтня голова профспілки гірників шахти№9Михайло Борсук на запитання про те, чи все обладнання встигли дістати, розповів, що навряд чи все.Як розповідають шахтарі, шахту затопили так швидко навмисне, щоб «сховати кінці в воду», адже ведеться судова справа по розкраданню обладнання шахти№1.Обладнання і техніку, яку дістали з копальні, розповів БУГу колишній директор ДП «Волиньвугілля», передали державному підприємству.“Я рахую, що це правильно. Наше підприємтво працює на розвиток наших підприємств. Ми маємо видане все обладнання, насоси і шахта затоплюється “, – зазначив Пилипюк.Нагадаємо, що Андрія Пилипюка звільнено 30-го вересня наказом міністерства На шахті тепер ведеться мова про скорочення працівників.Як повідомили БУГу, існує ризик заболочення регіону біля копальні, якщо вода підніметься менше, аніж за 70 метрів до поверхні.Нагадаємо, що в лютому 2019-го року колектив шахти №9 «Нововолинська» відстояв право на роботу копальні та припинення процесу реорганізації ДП «Волиньвугілля». Василь Рудець написав заяву на звільнення з посади директора копальні.

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