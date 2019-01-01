Волинянин вирощує незвичайні груші-помідори зі смаком ананасів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:54
Груші схожі на помідори зі смаком ананасу. Такі незвичайні плоди вродили у саду волинянина Володимира Зінчука. Чоловік ділиться, що це рідкісний сорт груш під назвою “Сенк’ю”.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Дерево привіз з Польщі його знайомий. Володимир побачивши цікавий сорт запозичив собі. Після того як защепив дерево, – на другий рік уже мав врожай.
Володимир займається садівництвом ще з молоду. Тож знає толк у якості плоду.
Сад Володимира Зінчука займає більше пів гектара. Кожне дерево – окрема історія для садівника, бо любить експериментувати: виводити нові цікаві сорти. Поки що груші-помідори чоловік масово не продає. Більше, вирощує їх для своєї родини.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Дерево привіз з Польщі його знайомий. Володимир побачивши цікавий сорт запозичив собі. Після того як защепив дерево, – на другий рік уже мав врожай.
Володимир займається садівництвом ще з молоду. Тож знає толк у якості плоду.
Сад Володимира Зінчука займає більше пів гектара. Кожне дерево – окрема історія для садівника, бо любить експериментувати: виводити нові цікаві сорти. Поки що груші-помідори чоловік масово не продає. Більше, вирощує їх для своєї родини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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