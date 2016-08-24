Уряд скоротив кількість митниць





Про це написав голова Державної митної служби Максим Нефьодов на своїй сторінці в мережі фейсбук, – передає



“Наступний крок у створенні Нової митниці – сьогодні Кабмін затвердив регіональну структуру. Замість 26 митниць буде 16, а також залишаються окремо лабораторія та кінологічний центр (там питання акредитації і сертифікації, тому їх “зливати” дуже важко”, – зазначив Нефьодов.



За його словами, ці зміни покладуть початок боротьби з “феодалізмом”, коли кожна митниця являє собою окреме князівство зі своїми правилами та підтримкою керівництва обласної держадміністрації, прокуратури та силових структур, а також дозволять заощадити на адміністративних витратах шляхом перерозподілу посад на користь оперативного складу.



Крім того, Нефьодов підкреслив, що оптимізація регіональної структури ДМС дозволить скоротити для істотної кількості митних постів відстань до центру.



“Наприклад, зі Слов’янська зараз до керівництва – 248 кілометрів. Буде 129 кілометрів”, – написав голова Митної служби.



Він також повідомив, що буде створено Координаційно-моніторингову митницю, де митники будуть виконувати функції нагляду, створювати центри компетенцій зі складних та ризикованих груп товарів, моніторингові групи для аналізу даних з кордонів, а також переглядати інформацію з камер, ваг, сканерів.



“Це проміжна структура, за якої ми відпрацюємо етапи шляху, який належить пройти в наступному році для переходу на єдину юридичну особу. Наступні кроки – призначення в. о. керівників митниць, реєстрація юридичних осіб, початок перекладу людей в регіонах”, – підсумував Нефьодов.





Раніше глава Митної служби виступав за суттєве скорочення кількості митниць до п’яти-шести з нинішніх 26.



Кабінет міністрів у грудні 2018 року прийняв рішення реорганізувати Державну фіскальну службу України шляхом поділу її на державні податкову і митну служби.



За підсумками конкурсного відбору голови податкової служби Кабмін 8-го травня призначив її керівником Сергія Верланова. Він раніше обіймав посаду заступника міністра фінансів України, а 5-го липня – призначив першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова керівником Державної митної служби.



У серпні уряд поклав повноваження і виконання функції адміністрування податків з Фіскальної служби на Державну податкову службу, давши старт роботі нового відомства. Заходи щодо запуску в роботу Державної митної служби тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3-го жовтня Кабінет міністрів України затвердив регіональну структуру Державної митної служби України (ГТС), скоротивши кількість митниць до 16 з 26.Про це написав голова Державної митної службина своїй сторінці в мережі фейсбук, – передає УНІАН “Наступний крок у створенні Нової митниці – сьогодні Кабмін затвердив регіональну структуру. Замість 26 митниць буде 16, а також залишаються окремо лабораторія та кінологічний центр (там питання акредитації і сертифікації, тому їх “зливати” дуже важко”, – зазначив Нефьодов.За його словами, ці зміни покладуть початок боротьби з “феодалізмом”, коли кожна митниця являє собою окреме князівство зі своїми правилами та підтримкою керівництва обласної держадміністрації, прокуратури та силових структур, а також дозволять заощадити на адміністративних витратах шляхом перерозподілу посад на користь оперативного складу.Крім того, Нефьодов підкреслив, що оптимізація регіональної структури ДМС дозволить скоротити для істотної кількості митних постів відстань до центру.“Наприклад, зі Слов’янська зараз до керівництва – 248 кілометрів. Буде 129 кілометрів”, – написав голова Митної служби.Він також повідомив, що буде створено Координаційно-моніторингову митницю, де митники будуть виконувати функції нагляду, створювати центри компетенцій зі складних та ризикованих груп товарів, моніторингові групи для аналізу даних з кордонів, а також переглядати інформацію з камер, ваг, сканерів.“Це проміжна структура, за якої ми відпрацюємо етапи шляху, який належить пройти в наступному році для переходу на єдину юридичну особу. Наступні кроки – призначення в. о. керівників митниць, реєстрація юридичних осіб, початок перекладу людей в регіонах”, – підсумував Нефьодов.Раніше глава Митної служби виступав за суттєве скорочення кількості митниць до п’яти-шести з нинішніх 26.Кабінет міністрів у грудні 2018 року прийняв рішення реорганізувати Державну фіскальну службу України шляхом поділу її на державні податкову і митну служби.За підсумками конкурсного відбору голови податкової служби Кабмін 8-го травня призначив її керівником Сергія Верланова. Він раніше обіймав посаду заступника міністра фінансів України, а 5-го липня – призначив першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова керівником Державної митної служби.У серпні уряд поклав повноваження і виконання функції адміністрування податків з Фіскальної служби на Державну податкову службу, давши старт роботі нового відомства. Заходи щодо запуску в роботу Державної митної служби тривають.

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