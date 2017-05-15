Лучани та жителі Жидичинської ОТГ не можуть поділити землю. ВІДЕО

Галина Матвіюк.



Про це йдеться в сюжеті



Надія Чугай, мешканка вулиці Салтикова-Щедріна у Луцьку, яка межує з землями Жидичинської ОТГ, розповідає: у 80-х роках навпроти її будинку був чималий смітник.



“Вивезли 5 машин сміття. Облагородили. Сказали садіть тут, бо проходить лінія відчуження. Це нічийна земля”.



Майже 40 років лучани використовують ці землі для вирощування городини. Будувати житлові будинки тут не можна, каже Надія Чугай.



Лучани, які користуються землею Жидичинської ОТГ, місяць тому написали заяви до Держгеокадастру на виготовлення документації на ці ділянки. Люди прийшли на сесію сільської ради, аби дізнатися, хто отримає землю, де знаходяться їх городи та просити депутатів призупинити видачу ділянок сільським жителям, серед яких і учасники АТО, розповіла представниця громади Наталія Грушка.



Начальник відділу земельних відносин Жидичинської ОТГ Сергій Марчук прокоментував ситуацію так:



“Надійшло більше 34 заяви на площу 2, 44 га. Даної землі нема. Головне управління Держгеокадастру прийняло заяви і приймає досі. Він навіть приймає заяви на, що знаходяться у приватній власності”.



За словами Сергія Марчука, ГУ Держгеокадастру не виконало рішення сільської ради про виділення земельних ділянок і учасникам АТО. За коментарем ми звернулися до управління Держгеокадастру в області. Як розповіла журналістам суспільного Головна спеціалістка сектору взаємодії зі ЗМІ та громадськості Ірина Островська-Коц у серпні до управління надійно 28 заяв, щодо надання земельних ділянок.



“22 серпня головне управління Дерджгеокадастру направило лист Жидичинської ОТГ щодо погодження на сесії та висловлення своєї позиції щодо надання чи ненадання цих земельних ділянок. Це робиться згідно розпорядження Кабінету Міністрів віз 31 січня 2018 року. Жидичинська ОТГ у встановлений законодавством термін, а це місяць не надіслала у Держгеокадастру жодної відповіді. Відповідно людям було надано відмову на документації та рекомендовано звернутися з повторною заявою до Держдгеокадастру”.



2 жовтня сесії депутати Жидиченської ОТГ одноголосно вирішили накласти мораторій на прийняття рішення щодо цього питання, до моменту передачі земель у комунальну власність, розповіла сільська голова Галина Матвіюк.



Мешканці вулиці Салтикова-Щедріна, каже представниця громади Наталія Грушка, надалі будуть відстоювати своє право на землю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На черговій сесії Жидичинської ОТГ депутати наклали мораторій на землю, що межує із вулицею Салтикова-Щедріна в Луцьку. Лучани, які живуть на ній, висаджують на прилеглих землях городину. Сільська рада мала намір роздати ці землі жителям ОТГ, серед яких учасники АТО, розповіла сільська головаПро це йдеться в сюжеті Суспільного , мешканка вулиці Салтикова-Щедріна у Луцьку, яка межує з землями Жидичинської ОТГ, розповідає: у 80-х роках навпроти її будинку був чималий смітник.“Вивезли 5 машин сміття. Облагородили. Сказали садіть тут, бо проходить лінія відчуження. Це нічийна земля”.Майже 40 років лучани використовують ці землі для вирощування городини. Будувати житлові будинки тут не можна, каже Надія Чугай.Лучани, які користуються землею Жидичинської ОТГ, місяць тому написали заяви до Держгеокадастру на виготовлення документації на ці ділянки. Люди прийшли на сесію сільської ради, аби дізнатися, хто отримає землю, де знаходяться їх городи та просити депутатів призупинити видачу ділянок сільським жителям, серед яких і учасники АТО, розповіла представниця громади Наталія Грушка.Начальник відділу земельних відносин Жидичинської ОТГпрокоментував ситуацію так:“Надійшло більше 34 заяви на площу 2, 44 га. Даної землі нема. Головне управління Держгеокадастру прийняло заяви і приймає досі. Він навіть приймає заяви на, що знаходяться у приватній власності”.За словами Сергія Марчука, ГУ Держгеокадастру не виконало рішення сільської ради про виділення земельних ділянок і учасникам АТО. За коментарем ми звернулися до управління Держгеокадастру в області. Як розповіла журналістам суспільного Головна спеціалістка сектору взаємодії зі ЗМІ та громадськостіу серпні до управління надійно 28 заяв, щодо надання земельних ділянок.“22 серпня головне управління Дерджгеокадастру направило лист Жидичинської ОТГ щодо погодження на сесії та висловлення своєї позиції щодо надання чи ненадання цих земельних ділянок. Це робиться згідно розпорядження Кабінету Міністрів віз 31 січня 2018 року. Жидичинська ОТГ у встановлений законодавством термін, а це місяць не надіслала у Держгеокадастру жодної відповіді. Відповідно людям було надано відмову на документації та рекомендовано звернутися з повторною заявою до Держдгеокадастру”.2 жовтня сесії депутати Жидиченської ОТГ одноголосно вирішили накласти мораторій на прийняття рішення щодо цього питання, до моменту передачі земель у комунальну власність, розповіла сільська голова Галина Матвіюк.Мешканці вулиці Салтикова-Щедріна, каже представниця громади Наталія Грушка, надалі будуть відстоювати своє право на землю.

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