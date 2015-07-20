вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Осінній призов: стало відомо, скільки волинян заберуть на службу

Осінній призов: стало відомо, скільки волинян заберуть на службу
495 юнаків призвуть до служби в армії з Волині під час осінньої призовної кампанії. Вона триватиме до 31 грудня.

Про це пише газета "Волинь".

З них 342 призовника направлять до Збройних сил, 18 — до Держспецтрансслужби, 120 — до лав Національної гвардії та 15 — до прикордонників.

На військову службу братимуть чоловіків, яким виповнилося 20 років, але не старші 27, які не мають права на звільнення або відстрочку.

Відправляти строковиків у зону ООС не будуть.

Юнаки, яким по 18–19 років, можуть пройти службу в армії на добровільній основі, оформивши контракт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: призов, армія, служба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рада збільшила штрафи за відмову у пільговому проїзді
Сьогодні, 04:19
Осінній призов: стало відомо, скільки волинян заберуть на службу
Сьогодні, 03:34
Сирість і грибок: триповерхівку в селі на Волині постійно підтоплює. ФОТО
Сьогодні, 02:48
За пересадку печінки: у Києві лікаря затримали на хабарі в 20 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 01:30
«Море крові»: стічні води з волинської птахофабрики зливають у відкритий ґрунт, – соцмережі. ВІДЕО
Сьогодні, 00:17
Схожі новини
На Волині майже половина чоловіків непридатні до військової служби На Волині майже половина чоловіків непридатні до військової служби
20 липень, 2015, 11:28
Осінній призов: скільки волинян заберуть в армію. ВІДЕО Осінній призов: скільки волинян заберуть в армію. ВІДЕО
26 вересень, 11:49
Де на Волині найбільше ухиляються від призову Де на Волині найбільше ухиляються від призову
05 вересень, 14:12
Розповіли, кого на Волині звільнятимуть від призову на навчальні збори резервістів Розповіли, кого на Волині звільнятимуть від призову на навчальні збори резервістів
22 серпень, 14:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рада збільшила штрафи за відмову у пільговому проїзді
Сьогодні, 04:19
 0
Осінній призов: стало відомо, скільки волинян заберуть на службу
Сьогодні, 03:34
 0
Сирість і грибок: триповерхівку в селі на Волині постійно підтоплює. ФОТО
Сьогодні, 02:48
 0
За пересадку печінки: у Києві лікаря затримали на хабарі в 20 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 01:30
 0
«Море крові»: стічні води з волинської птахофабрики зливають у відкритий ґрунт, – соцмережі. ВІДЕО
Сьогодні, 00:17
 0
Медіа
відео
1/8
﻿