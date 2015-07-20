Осінній призов: стало відомо, скільки волинян заберуть на службу





Про це пише газета



З них 342 призовника направлять до Збройних сил, 18 — до Держспецтрансслужби, 120 — до лав Національної гвардії та 15 — до прикордонників.



На військову службу братимуть чоловіків, яким виповнилося 20 років, але не старші 27, які не мають права на звільнення або відстрочку.



Відправляти строковиків у зону ООС



Юнаки, яким по 18–19 років, можуть пройти службу в армії на добровільній основі, оформивши контракт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 495 юнаків призвуть до служби в армії з Волині під час осінньої призовної кампанії. Вона триватиме до 31 грудня.Про це пише газета "Волинь" З них 342 призовника направлять до Збройних сил, 18 — до Держспецтрансслужби, 120 — до лав Національної гвардії та 15 — до прикордонників.На військову службу братимуть чоловіків, яким виповнилося 20 років, але не старші 27, які не мають права на звільнення або відстрочку.Відправляти строковиків у зону ООС не будуть Юнаки, яким по 18–19 років, можуть пройти службу в армії на добровільній основі, оформивши контракт.

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