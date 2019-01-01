Сирість і грибок: триповерхівку в селі на Волині постійно підтоплює. ФОТО





Відносно дороги будівля стоїть ніби у ямі. І, власне, саме ця її особливість періодично призводить до серйозних проблем - пише



Люди розповіають, що під час дощу чи танення снігу підтоплює не тільки частину нижнього поверху, а й прилеглі господарські споруди.





«Каналізаційні стоки замулені, тож найменший струмок з вулиці Миру, долаючи бордюр, прямує під фасад нашого будинку, періодично заливаючи підвал та погреби. З цієї причини давно не зберігаємо тут овочів та закруток. Торік навіть замурували вікна у підвалі, але і це не допомогло. Вода швидко знайшла собі хід поза цеглою, тож у підвальному приміщенні завжди сирість, а на стінах вже потроху з’являється грибок», – розповідає Людмила Мариняк, проводячи екскурсію нежитловим сектором.



Як переконують жителі, дощові потоки стікаються до цієї багатоповерхівки й з інших верхніх точок. Зокрема, 70-річна Тетяна Помазанко проводить мене до бетонного жолобу, який облаштовано за магазином «Смак». Саме в цьому місці, каже жінка, вода збігає з площі біля райдержадміністрації і рухається на їхнє подвір’я.





«Цей сток потрібно звідси десь відвести – у поле чи якийсь пустир. Воно раніше так і планувалось. Але комунальники спромоглися тільки утвореного біля будинку рова засипати, адже той вже був мало не біля сходів. Тепер вони кажуть, що сюди техніка не зайде, бо заважає лінія електропередач. То що нам і далі «плавати»?», – бідкається пенсіонерка.



Юрій Хімічук приміряє глибину ям у асфальтівці (точніше в тому, що залишилось від твердого покриття). Їх, мовляв, майже по усьому дворі повимивало сильним струменем дощових опадів. Також чоловік вказує, що у деяких місцях від сирості посипалась штукатурка і вже починає руйнуватись бетонна обмостка, яку жильці нещодавно облаштували власним коштом.





Люди скаржаться, що на подвір’я з усіх усюд із течією наноситься різне сміття і скло. Бувало, кажуть, що і кури плавали, а свині у підтоплених хлівах стояли по коліна у воді.





Жителі побоюються, що через часті підтоплення їхня багатоповерхівка й взагалі з часом може дати тріщину. Тож вже неодноразово оббивали пороги владних кабінетів у селищній та районній радах, писали різні звернення і скарги. Проблема посадовцями вивчалась безпосередньо на місці, були обнадійливі обіцянки, проте справа так і не зрушилась з мертвої точки. Залишатися наодинці зі своєю бідою люди більше не хочуть.





Надіються на розуміння зі сторони місцевої влади, від якої очікують конкретних дій, а саме: якнайшвидшого облаштування належного стоку (виведення згаданого бетонного жолобу за межі будинку), очистку давно забитих каналізаційних решіток на вулиці Миру, а також хоч якогось ремонту зруйнованого опадами твердого покриття на подвір’ї.



Згодом селищний голова Богдан Іус



«Водовідведення в минулі роки зобов’язалося влаштувати підприємство ВАТ «Укртелеком», приміщення якого знаходиться поряд з цим будинком. Було виготовлено необхідну проектно-кошторисну документацію, але на рівні центрального керівництва даний об’єкт не був погоджений та профінансований», – каже керівник селища.



Самовільна забудова різноманітних господарських будівель біля будинку поглиблює дану проблему та суттєво заважає її вирішенню. В минулий період Локачинський ВУЖКГ виконав певні незначні роботи, що стосуються цієї проблематики: очистили зливову каналізацію на вулиці Миру, встановили бетонний блок, що перешкоджає потраплянню води до будинку тощо.



Для того, щоб відвести потоки води належним чином, потрібно влаштувати бетонні лотки закритого типу по всій території від приміщення «Укртелекому» до кінця територій колишнього хлібозаводу на вулиці Луцькій та з’єднати з водовідвідним каналом, що прямує на берег річки в районі вулиці Підзамче. Зі слів Богдана Євгеновича, ці роботи повинні виконуватися з відповідною проектно-кошторисною документацією та фінансуванням. За кошти бюджету селищної ради на даний час це зробити неможливо. Окрім цього, каже селищний голова, необхідно знести всю самовільну забудову по периметру водовідведення.



«По даній проблемі необхідно провести ще раз обстеження та визначити реальний варіант хоча б часткового її вирішення. Нереальних, безпідставних обіцянок я ніколи не давав і давати не буду, в тому числі і з вирішення цього питання. Жителі будь-якого багатоквартирного будинку є власниками приватизованих чи куплених квартир та співвласниками будинку в цілому. Якщо вони виконують певні роботи з ремонту будинку чи благоустрою території, то це не якийсь «подвиг», а обов’язок. Тим більше, що така послуга, як утримання будинку та прибудинкової території, в селищі не надається та плата за неї не здійснюється в зв’язку з тим, що абсолютна більшість мешканців відмовляються укладати відповідні угоди. Тож будь-яка комунальна послуга надається лише на договірних засадах, – наголосив Іус.



Богдан Євгенович також зазначив, що цьому будинку в минулі роки за бюджетні кошти повністю відремонтували дах, також селищна рада неодноразово надавала фінансову допомогу на інші потреби. Щодо можливості вкладання на подвір’ї цієї триповерхівки твердого покриття, то селищною радою планомірно здійснюються роботи з ремонту під’їздів до багатоквартирних будинків. Вже виконано певні роботи на вулиці Незалежності (в минулі роки) та вулиці Миру (цьогоріч). Проте ремонтів потребують під’їзди майже до всіх багатоквартирних будинків. На цей рік, каже керівник селищної ради, на ці потреби було заплановано понад 700 тисяч гривень, але, на жаль, 648 тисяч гривень довелося спрямувати на заробітну плату для працівників Локачинського дитячого навчального закладу (до кінця року ще не вистачає понад 400 тисяч гривень). Хоча, згідно з чинним законодавством, це має фінансуватися з районного бюджету.



«За ці кошти можна було б виконати чимало важливих робіт, але нині маємо такі реалії життя. Що стосується цього будинку, дійсно є певні проблеми, шляхи вирішення яких будуть визначатися в міру можливостей бюджету селищної ради та Локачинського ВУЖКГ, реально дивлячись на речі, без пустопорожніх обіцянок», – підсумував Богдан Іус.





Павло КОСТЮЧКО



Фото автора

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-квартирний будинок №24, що ховається за кущовими насадженнями на центральній вулиці Миру, має доволі специфічне місце розташування.Відносно дороги будівля стоїть ніби у ямі. І, власне, саме ця її особливість періодично призводить до серйозних проблем - пише Район.Локачі Люди розповіають, що під час дощу чи танення снігу підтоплює не тільки частину нижнього поверху, а й прилеглі господарські споруди.«Каналізаційні стоки замулені, тож найменший струмок з вулиці Миру, долаючи бордюр, прямує під фасад нашого будинку, періодично заливаючи підвал та погреби. З цієї причини давно не зберігаємо тут овочів та закруток. Торік навіть замурували вікна у підвалі, але і це не допомогло. Вода швидко знайшла собі хід поза цеглою, тож у підвальному приміщенні завжди сирість, а на стінах вже потроху з’являється грибок», – розповідає Людмила Мариняк, проводячи екскурсію нежитловим сектором.Як переконують жителі, дощові потоки стікаються до цієї багатоповерхівки й з інших верхніх точок. Зокрема, 70-річнапроводить мене до бетонного жолобу, який облаштовано за магазином «Смак». Саме в цьому місці, каже жінка, вода збігає з площі біля райдержадміністрації і рухається на їхнє подвір’я.«Цей сток потрібно звідси десь відвести – у поле чи якийсь пустир. Воно раніше так і планувалось. Але комунальники спромоглися тільки утвореного біля будинку рова засипати, адже той вже був мало не біля сходів. Тепер вони кажуть, що сюди техніка не зайде, бо заважає лінія електропередач. То що нам і далі «плавати»?», – бідкається пенсіонерка.приміряє глибину ям у асфальтівці (точніше в тому, що залишилось від твердого покриття). Їх, мовляв, майже по усьому дворі повимивало сильним струменем дощових опадів. Також чоловік вказує, що у деяких місцях від сирості посипалась штукатурка і вже починає руйнуватись бетонна обмостка, яку жильці нещодавно облаштували власним коштом.Люди скаржаться, що на подвір’я з усіх усюд із течією наноситься різне сміття і скло. Бувало, кажуть, що і кури плавали, а свині у підтоплених хлівах стояли по коліна у воді.Жителі побоюються, що через часті підтоплення їхня багатоповерхівка й взагалі з часом може дати тріщину. Тож вже неодноразово оббивали пороги владних кабінетів у селищній та районній радах, писали різні звернення і скарги. Проблема посадовцями вивчалась безпосередньо на місці, були обнадійливі обіцянки, проте справа так і не зрушилась з мертвої точки. Залишатися наодинці зі своєю бідою люди більше не хочуть.Надіються на розуміння зі сторони місцевої влади, від якої очікують конкретних дій, а саме: якнайшвидшого облаштування належного стоку (виведення згаданого бетонного жолобу за межі будинку), очистку давно забитих каналізаційних решіток на вулиці Миру, а також хоч якогось ремонту зруйнованого опадами твердого покриття на подвір’ї.Згодом селищний голова розповів , що головною причиною підтоплень будинку є його місце розташування та відсутність якісного водовідведення від прибудинкової території.«Водовідведення в минулі роки зобов’язалося влаштувати підприємство ВАТ «Укртелеком», приміщення якого знаходиться поряд з цим будинком. Було виготовлено необхідну проектно-кошторисну документацію, але на рівні центрального керівництва даний об’єкт не був погоджений та профінансований», – каже керівник селища.Самовільна забудова різноманітних господарських будівель біля будинку поглиблює дану проблему та суттєво заважає її вирішенню. В минулий період Локачинський ВУЖКГ виконав певні незначні роботи, що стосуються цієї проблематики: очистили зливову каналізацію на вулиці Миру, встановили бетонний блок, що перешкоджає потраплянню води до будинку тощо.Для того, щоб відвести потоки води належним чином, потрібно влаштувати бетонні лотки закритого типу по всій території від приміщення «Укртелекому» до кінця територій колишнього хлібозаводу на вулиці Луцькій та з’єднати з водовідвідним каналом, що прямує на берег річки в районі вулиці Підзамче. Зі слів Богдана Євгеновича, ці роботи повинні виконуватися з відповідною проектно-кошторисною документацією та фінансуванням. За кошти бюджету селищної ради на даний час це зробити неможливо. Окрім цього, каже селищний голова, необхідно знести всю самовільну забудову по периметру водовідведення.«По даній проблемі необхідно провести ще раз обстеження та визначити реальний варіант хоча б часткового її вирішення. Нереальних, безпідставних обіцянок я ніколи не давав і давати не буду, в тому числі і з вирішення цього питання. Жителі будь-якого багатоквартирного будинку є власниками приватизованих чи куплених квартир та співвласниками будинку в цілому. Якщо вони виконують певні роботи з ремонту будинку чи благоустрою території, то це не якийсь «подвиг», а обов’язок. Тим більше, що така послуга, як утримання будинку та прибудинкової території, в селищі не надається та плата за неї не здійснюється в зв’язку з тим, що абсолютна більшість мешканців відмовляються укладати відповідні угоди. Тож будь-яка комунальна послуга надається лише на договірних засадах, – наголосив Іус.Богдан Євгенович також зазначив, що цьому будинку в минулі роки за бюджетні кошти повністю відремонтували дах, також селищна рада неодноразово надавала фінансову допомогу на інші потреби. Щодо можливості вкладання на подвір’ї цієї триповерхівки твердого покриття, то селищною радою планомірно здійснюються роботи з ремонту під’їздів до багатоквартирних будинків. Вже виконано певні роботи на вулиці Незалежності (в минулі роки) та вулиці Миру (цьогоріч). Проте ремонтів потребують під’їзди майже до всіх багатоквартирних будинків. На цей рік, каже керівник селищної ради, на ці потреби було заплановано понад 700 тисяч гривень, але, на жаль, 648 тисяч гривень довелося спрямувати на заробітну плату для працівників Локачинського дитячого навчального закладу (до кінця року ще не вистачає понад 400 тисяч гривень). Хоча, згідно з чинним законодавством, це має фінансуватися з районного бюджету.«За ці кошти можна було б виконати чимало важливих робіт, але нині маємо такі реалії життя. Що стосується цього будинку, дійсно є певні проблеми, шляхи вирішення яких будуть визначатися в міру можливостей бюджету селищної ради та Локачинського ВУЖКГ, реально дивлячись на речі, без пустопорожніх обіцянок», – підсумував Богдан Іус.Павло КОСТЮЧКОФото автора

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