Рада збільшила штрафи за відмову у пільговому проїзді





Про це повідомляють



Відповідний законопроект №0893 про внесення змін до ст.133-1 Кодексу про адміністративні правопорушення Верховна Рада ухвалила у другому читанні. За таке рішення проголосувало 303 народних депутатів.



Неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 грн. Раніше штраф становив 8 неоподатковуваних мінімумів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення пасажирів громадського транспорту штрафуватимуть у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Про це повідомляють Факти Відповідний законопроект №0893 про внесення змін до ст.133-1 Кодексу про адміністративні правопорушення Верховна Рада ухвалила у другому читанні. За таке рішення проголосувало 303 народних депутатів.Неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 грн. Раніше штраф становив 8 неоподатковуваних мінімумів.

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