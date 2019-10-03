Рада збільшила штрафи за відмову у пільговому проїзді
Сьогодні, 04:19
За безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення пасажирів громадського транспорту штрафуватимуть у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Про це повідомляють Факти.
Відповідний законопроект №0893 про внесення змін до ст.133-1 Кодексу про адміністративні правопорушення Верховна Рада ухвалила у другому читанні. За таке рішення проголосувало 303 народних депутатів.
Неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 грн. Раніше штраф становив 8 неоподатковуваних мінімумів.
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Про це повідомляють Факти.
Відповідний законопроект №0893 про внесення змін до ст.133-1 Кодексу про адміністративні правопорушення Верховна Рада ухвалила у другому читанні. За таке рішення проголосувало 303 народних депутатів.
Неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 грн. Раніше штраф становив 8 неоподатковуваних мінімумів.
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