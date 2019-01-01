У «ПортCity» – розваги з великою знижкою*
Сьогодні, 08:33
У ТРЦ «ПортCity» пропонують скористатися вигідною пропозицією на розваги, а саме - знижкою 40%.
Для цього потрібно виконати прості умови:
- Подивитися фільм в кінотеатрі PremierCity.
- Отримати разом з квитком купон на знижку 40%.
- Cкористатися ним в одному із закладів: боулінг клубі StrikeCity, дитячому центрі FigliMigli, ролердромі GeneratorCity.
Зазначають, купон діє у будні дні і включно до 1 грудня цього року.
"Пориньте у вир драйвових розваг разом з ПортCity!", - йдеться у повідомленні.
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Для цього потрібно виконати прості умови:
- Подивитися фільм в кінотеатрі PremierCity.
- Отримати разом з квитком купон на знижку 40%.
- Cкористатися ним в одному із закладів: боулінг клубі StrikeCity, дитячому центрі FigliMigli, ролердромі GeneratorCity.
Зазначають, купон діє у будні дні і включно до 1 грудня цього року.
"Пориньте у вир драйвових розваг разом з ПортCity!", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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