У Луцьку двоє чоловіків обікрали таксиста

У Луцьку двоє мешканців Хмельниччини вкрали у таксиста телефон.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.Повідомлення про крадіжку мобільного телефону патрульні отримали 3 жовтня, близько 13 години, з проспекту Соборності.Заявник повідомив, що перевозив в автомобілі таксі двох чоловіків, а коли вони вийшли, помітив зникнення мобільного та зателефонував до поліції.Заявник описав зловмисників та вказав, що вони втекли в напрямку вулиці Ветеранів.Біля одного з будинків поліцейські з чоловіком виявили двох осіб, які підходили по орієнтуванню. Обох затримали з застосуванням кайданків – вони виявились мешканцями Хмельниччини.Обстеживши прилеглу територію, патрульні виявили в траві мобільний телефон, який упізнав заявник.Далі працювала слідчо-оперативна група.Підозрюваних освідували й доставили в міськвідділ.