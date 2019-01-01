У Луцьку двоє чоловіків обікрали таксиста
Сьогодні, 09:01
У Луцьку двоє мешканців Хмельниччини вкрали у таксиста телефон.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
Повідомлення про крадіжку мобільного телефону патрульні отримали 3 жовтня, близько 13 години, з проспекту Соборності.
Заявник повідомив, що перевозив в автомобілі таксі двох чоловіків, а коли вони вийшли, помітив зникнення мобільного та зателефонував до поліції.
Заявник описав зловмисників та вказав, що вони втекли в напрямку вулиці Ветеранів.
Біля одного з будинків поліцейські з чоловіком виявили двох осіб, які підходили по орієнтуванню. Обох затримали з застосуванням кайданків – вони виявились мешканцями Хмельниччини.
Обстеживши прилеглу територію, патрульні виявили в траві мобільний телефон, який упізнав заявник.
Далі працювала слідчо-оперативна група.
Підозрюваних освідували й доставили в міськвідділ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
Повідомлення про крадіжку мобільного телефону патрульні отримали 3 жовтня, близько 13 години, з проспекту Соборності.
Заявник повідомив, що перевозив в автомобілі таксі двох чоловіків, а коли вони вийшли, помітив зникнення мобільного та зателефонував до поліції.
Заявник описав зловмисників та вказав, що вони втекли в напрямку вулиці Ветеранів.
Біля одного з будинків поліцейські з чоловіком виявили двох осіб, які підходили по орієнтуванню. Обох затримали з застосуванням кайданків – вони виявились мешканцями Хмельниччини.
Обстеживши прилеглу територію, патрульні виявили в траві мобільний телефон, який упізнав заявник.
Далі працювала слідчо-оперативна група.
Підозрюваних освідували й доставили в міськвідділ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку двоє чоловіків обікрали таксиста
Сьогодні, 09:01
Курс валют у Луцьку на 4 жовтня
Сьогодні, 09:00
Повідомили, коли не працюватимуть луцькі паспортні столи
Сьогодні, 08:50
У «ПортCity» – розваги з великою знижкою*
Сьогодні, 08:33
Медіа