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У Луцьку двоє чоловіків обікрали таксиста

У Луцьку двоє чоловіків обікрали таксиста
У Луцьку двоє мешканців Хмельниччини вкрали у таксиста телефон.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.

Повідомлення про крадіжку мобільного телефону патрульні отримали 3 жовтня, близько 13 години, з проспекту Соборності.

Заявник повідомив, що перевозив в автомобілі таксі двох чоловіків, а коли вони вийшли, помітив зникнення мобільного та зателефонував до поліції.

Заявник описав зловмисників та вказав, що вони втекли в напрямку вулиці Ветеранів.

Біля одного з будинків поліцейські з чоловіком виявили двох осіб, які підходили по орієнтуванню. Обох затримали з застосуванням кайданків – вони виявились мешканцями Хмельниччини.

Обстеживши прилеглу територію, патрульні виявили в траві мобільний телефон, який упізнав заявник.

Далі працювала слідчо-оперативна група.
Підозрюваних освідували й доставили в міськвідділ.

У Луцьку двоє чоловіків обікрали таксиста
У Луцьку двоє чоловіків обікрали таксиста
У Луцьку двоє чоловіків обікрали таксиста

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Теги: поліція, Луцьк, крадіжка
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