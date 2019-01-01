4 жовтня – яке сьогодні свято: прикмети дня
Сьогодні, 09:16
Сьогодні, 4 жовтня, у церкві вшановують пам’ять Кондрата, а у всьому світі відзначають день тварин і день посмішки.
День янгола сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Петро, - пише Сьогодні.
Прикмети на 4 жовтня
Якщо погода сонячна і тепла, але вітер дме з північного сходу або півночі, то зима буде холодною.
Яка погода на Кіндрата – такою вона буде ще чотири тижні.
Якщо людина народилася 4 жовтня, то його талісманом є цитрин.
Різко 4 жовтня похолодало – скоро прийде зима.
Багато горіхів, але немає грибів – прикмета, що зима буде сніжною і суворою.
Вдень холодно, а вночі стає тепліше – скоро буде негода.
Наші предки 4 жовтня зазвичай читали закляття, а також виконували обряди, які дозволяли сподіватися на родючий майбутній рік. Говорили, що 4 жовтня потрібно обов’язково працювати, оскільки саме це обіцяє благополуччя, багато грошей найближчим часом.
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День янгола сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Петро, - пише Сьогодні.
Прикмети на 4 жовтня
Якщо погода сонячна і тепла, але вітер дме з північного сходу або півночі, то зима буде холодною.
Яка погода на Кіндрата – такою вона буде ще чотири тижні.
Якщо людина народилася 4 жовтня, то його талісманом є цитрин.
Різко 4 жовтня похолодало – скоро прийде зима.
Багато горіхів, але немає грибів – прикмета, що зима буде сніжною і суворою.
Вдень холодно, а вночі стає тепліше – скоро буде негода.
Наші предки 4 жовтня зазвичай читали закляття, а також виконували обряди, які дозволяли сподіватися на родючий майбутній рік. Говорили, що 4 жовтня потрібно обов’язково працювати, оскільки саме це обіцяє благополуччя, багато грошей найближчим часом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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