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4 жовтня – яке сьогодні свято: прикмети дня

4 жовтня – яке сьогодні свято: прикмети дня
Сьогодні, 4 жовтня, у церкві вшановують пам’ять Кондрата, а у всьому світі відзначають день тварин і день посмішки.

День янгола сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Петро, - пише Сьогодні.

Прикмети на 4 жовтня

Якщо погода сонячна і тепла, але вітер дме з північного сходу або півночі, то зима буде холодною.
Яка погода на Кіндрата – такою вона буде ще чотири тижні.
Якщо людина народилася 4 жовтня, то його талісманом є цитрин.
Різко 4 жовтня похолодало – скоро прийде зима.
Багато горіхів, але немає грибів – прикмета, що зима буде сніжною і суворою.
Вдень холодно, а вночі стає тепліше – скоро буде негода.

Наші предки 4 жовтня зазвичай читали закляття, а також виконували обряди, які дозволяли сподіватися на родючий майбутній рік. Говорили, що 4 жовтня потрібно обов’язково працювати, оскільки саме це обіцяє благополуччя, багато грошей найближчим часом.


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Теги: 4 жовтня
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