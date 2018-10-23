Новобудови, рієлтори та продажі: лучан запрошують поговорити про ринок нерухомості





Отож перший захід, який стартує 9 жовтня о 18:00, за підтримки Громадянського Руху «СВІДОМІ», відбудеться у Grand Central в РЦ «Промінь» (4 поверх), - пише



«Ми зустрінемося із фахівецем у сфері житлової нерухомості, представником компанії "Атланта Нерухомість" Дмитром Хомічем», – анонсували організатори.



Спікер розповість про:



- п’ять простих порад успішного продажу/купівлі власного житла

- як мінімізувати власні ризики у сфері нерухомості

- «вторинка» VS «Новобудова»: куди та чому вигідно інвестувати у квадратні метри?



«Запрошуємо всіх охочих, щоб з максимальною ефективністю розглянути різноманітні «кейси» у сфері нерухомості. Будемо чекати на вас та ваші запитання спікеру», – закликали лучан.



Вхід за попередньою реєстрацією!



Зареєструватися можна за номерами телефонів: 099 215 50 75 чи 068 215 70 75. Заповнити електронну анкету можна





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