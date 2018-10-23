Новобудови, рієлтори та продажі: лучан запрошують поговорити про ринок нерухомості
Сьогодні, 09:23
Охочим лучанам розкажуть, хто такі «чорні» та «білі» рієлтори на ринку нерухомості, «хоббіти», «ясами» і «вася-швидкі-ноги». Усіх, хто цікавиться темою ринку нерухомості, запрошують долучатися до нового напрямку «Школи свідомого громадянина», де будуть відбуватися цікаві зустрічі з молодими та успішними людьми.
Отож перший захід, який стартує 9 жовтня о 18:00, за підтримки Громадянського Руху «СВІДОМІ», відбудеться у Grand Central в РЦ «Промінь» (4 поверх), - пише Конкурент.
«Ми зустрінемося із фахівецем у сфері житлової нерухомості, представником компанії "Атланта Нерухомість" Дмитром Хомічем», – анонсували організатори.
Спікер розповість про:
- п’ять простих порад успішного продажу/купівлі власного житла
- як мінімізувати власні ризики у сфері нерухомості
- «вторинка» VS «Новобудова»: куди та чому вигідно інвестувати у квадратні метри?
«Запрошуємо всіх охочих, щоб з максимальною ефективністю розглянути різноманітні «кейси» у сфері нерухомості. Будемо чекати на вас та ваші запитання спікеру», – закликали лучан.
Вхід за попередньою реєстрацією!
Зареєструватися можна за номерами телефонів: 099 215 50 75 чи 068 215 70 75. Заповнити електронну анкету можна ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Отож перший захід, який стартує 9 жовтня о 18:00, за підтримки Громадянського Руху «СВІДОМІ», відбудеться у Grand Central в РЦ «Промінь» (4 поверх), - пише Конкурент.
«Ми зустрінемося із фахівецем у сфері житлової нерухомості, представником компанії "Атланта Нерухомість" Дмитром Хомічем», – анонсували організатори.
Спікер розповість про:
- п’ять простих порад успішного продажу/купівлі власного житла
- як мінімізувати власні ризики у сфері нерухомості
- «вторинка» VS «Новобудова»: куди та чому вигідно інвестувати у квадратні метри?
«Запрошуємо всіх охочих, щоб з максимальною ефективністю розглянути різноманітні «кейси» у сфері нерухомості. Будемо чекати на вас та ваші запитання спікеру», – закликали лучан.
Вхід за попередньою реєстрацією!
Зареєструватися можна за номерами телефонів: 099 215 50 75 чи 068 215 70 75. Заповнити електронну анкету можна ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Троє людей загинуло: поблизу Львова аварійно сів літак АН-12
Сьогодні, 09:46
На Волині розшукують молоду жінку
Сьогодні, 09:35
Новобудови, рієлтори та продажі: лучан запрошують поговорити про ринок нерухомості
Сьогодні, 09:23
4 жовтня – яке сьогодні свято: прикмети дня
Сьогодні, 09:16
У Луцьку двоє чоловіків обікрали таксиста
Сьогодні, 09:01
Медіа