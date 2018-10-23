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Новобудови, рієлтори та продажі: лучан запрошують поговорити про ринок нерухомості

Новобудови, рієлтори та продажі: лучан запрошують поговорити про ринок нерухомості
Охочим лучанам розкажуть, хто такі «чорні» та «білі» рієлтори на ринку нерухомості, «хоббіти», «ясами» і «вася-швидкі-ноги». Усіх, хто цікавиться темою ринку нерухомості, запрошують долучатися до нового напрямку «Школи свідомого громадянина», де будуть відбуватися цікаві зустрічі з молодими та успішними людьми.

Отож перший захід, який стартує 9 жовтня о 18:00, за підтримки Громадянського Руху «СВІДОМІ», відбудеться у Grand Central в РЦ «Промінь» (4 поверх), - пише Конкурент.

«Ми зустрінемося із фахівецем у сфері житлової нерухомості, представником компанії "Атланта Нерухомість" Дмитром Хомічем», – анонсували організатори.

Спікер розповість про:

- п’ять простих порад успішного продажу/купівлі власного житла
- як мінімізувати власні ризики у сфері нерухомості
- «вторинка» VS «Новобудова»: куди та чому вигідно інвестувати у квадратні метри?

«Запрошуємо всіх охочих, щоб з максимальною ефективністю розглянути різноманітні «кейси» у сфері нерухомості. Будемо чекати на вас та ваші запитання спікеру», – закликали лучан.

Вхід за попередньою реєстрацією!

Зареєструватися можна за номерами телефонів: 099 215 50 75 чи 068 215 70 75. Заповнити електронну анкету можна ТУТ.


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Теги: Школа свідомого громадянина, рієлтори
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