На Волині розшукують молоду жінку

На Волині рідні розшукують 38-річну. Відомо, що востаннє жінку бачили в Ковелі.Про це на сторінці "Ковель Life" написала користувачка"Увага!Прошу всіх не байдужих, пропала моя сестра, вік 38 років.Була одягнена в рожеву куртку, сині штани, Левчук Надія. Востаннє бачили в Ковелі, більше нічого незнаємо. Може хоч хтось має якусь інформацію відгукніться!", - йдеться у дописі.Жінка ще 30 вересня цього року пішла з дому і наразі її місце перебування невідоме.