На Волині розшукують молоду жінку
Сьогодні, 09:35
На Волині рідні розшукують 38-річну Левчук Надію. Відомо, що востаннє жінку бачили в Ковелі.
Про це на сторінці "Ковель Life" написала користувачка Наташа Богданюк.
"Увага!Прошу всіх не байдужих, пропала моя сестра, вік 38 років.Була одягнена в рожеву куртку, сині штани, Левчук Надія. Востаннє бачили в Ковелі, більше нічого незнаємо. Може хоч хтось має якусь інформацію відгукніться!", - йдеться у дописі.
Жінка ще 30 вересня цього року пішла з дому і наразі її місце перебування невідоме.
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Про це на сторінці "Ковель Life" написала користувачка Наташа Богданюк.
"Увага!Прошу всіх не байдужих, пропала моя сестра, вік 38 років.Була одягнена в рожеву куртку, сині штани, Левчук Надія. Востаннє бачили в Ковелі, більше нічого незнаємо. Може хоч хтось має якусь інформацію відгукніться!", - йдеться у дописі.
Жінка ще 30 вересня цього року пішла з дому і наразі її місце перебування невідоме.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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