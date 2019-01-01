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На Волині розшукують молоду жінку

На Волині розшукують молоду жінку
На Волині рідні розшукують 38-річну Левчук Надію. Відомо, що востаннє жінку бачили в Ковелі.

Про це на сторінці "Ковель Life" написала користувачка Наташа Богданюк.

"Увага!Прошу всіх не байдужих, пропала моя сестра, вік 38 років.Була одягнена в рожеву куртку, сині штани, Левчук Надія. Востаннє бачили в Ковелі, більше нічого незнаємо. Може хоч хтось має якусь інформацію відгукніться!", - йдеться у дописі.

Жінка ще 30 вересня цього року пішла з дому і наразі її місце перебування невідоме.

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Теги: розшук, Левчук Надія
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