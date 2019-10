Куди піти на вихідні у Луцьку: 4 – 6 жовтня

І нехай поривчастий вітер і легенький дощик куйовдить зачіску, в душі завжди повинно бути тепло. Зберегти хороший настрій і підтримати активність лучанам та гостям міста допоможуть кращі організатори культурно-розважальних заходів. Кожен зможе обрати собі подію до душі і по кишені.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.Подія:Тип заходу: Конкурс красиМісце: Палац культури м. ЛуцькаПочаток: 18:00Що обіцяють: 4 жовтня о 18:00 у Палаці культури м. Луцька за підтримки Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради 7 дівчат з університетів та коледжів позмагаються за головну корону серед студенток – «СтудМіс Волині»Переможницю обератимуть за результатами таких конкурсів: відеопредставлення; інтелектуальний; талант; дефіле. Готують для гостей грандіозне шоу та багато сюрпризів.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: «Майдан»Початок: 20:00Що обіцяють: Обіцяють славний відпочинок під живе акомпонування ретро-фольк квартету «Стара Шуфляда». Старий зал №1 клубу «Майдан».Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:30Що обіцяють: Закоханий у піаніно композитор, художник, що народився в Луцьку, даруватиме свою музику для гостей Цитри. Андрій любить експериментувати в мистецтві і радий буде поділитись з Вами мелодіями, що звучатимуть в його серці! Вхід вільний.Подія:Тип заходу: ЛекціяМісце: Art Gallery, 5 поверх ЦУМу.Початок: 18:00Що обіцяють: 4 жовтня, о 18:00 в Галереї «ART GALLERY» Центрального універмагу міста Луцька відбудеться лекція із вивчення англійської мови. На лекції ви дізнаєтеся про ефективні експрес-методики швидкого вивчення англійської мови у короткий термін.Спікер заходу: Юлія Яковлюк - вже понад 10 років навчає студентів з 12 країн світу, а також - є спікером міжнародних конференцій TESOL та засновницею найбільшого на Волині форуму для викладачів іноземних мов - Language Booster. Кількість місць - обмежена.Подія:Тип заходу: ВечіркаМісце: Ring CafeПочаток: 21:00Що обіцяють: Вечірка буде цікава тим, хто захоплюється музикою різних жанрів, то ж відбуватиметься вона у форматі «вгадай мелодію», переможець отримає airpods.Буде 5 вечірок, в кожній оберуть людину, яка найкраще розуміється в музиці, а 31 жовтня проведуть фінал!Подія:Тип заходу: Літературний фестивальМісце: Локації змінюються впродовж фестивалю. ДЕТАЛІ ТУТ Початок: 15:00Що обіцяють: 4-6 жовтня у Луцьку відбудеться ІІ Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». Протягом року в рамках фесту проводилися заходи, - адже, щоб встановити культурний діалог, потрібна систематична праця, а не одноразова дія. Найбільша концентрація подій і авторів буде восени. Фокус-тема цьогорічної «Фронтери» - «Розмова з Іншим». Усі події об'єднуватиме пошук відповідей на питання: як відкритися до спілкування, зрозуміти інші культурні форми, сенси і досвід, прийняти іншого та встановити мости чи, навпаки, провести чітку лінію розмежування.Щорічний Міжнародний літературний фестиваль Фронтера покликаний налагодити діалог між європейськими письменниками, культурними менеджерами, перекладачами, критиками, видавцями, познайомити українців із кращими зразками сучасної літератури.Країни-учасниці: Польща, Білорусь, Україна.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: MaydanПочаток: 21:00Що обіцяють: Вечір п’ятниці у закладі пропонують провести під запальні танці, прохолодне пивко, грайливе винко та живу музику у виконанні «Чорних черешень». Бронь столиків: 050 100 2751.Подія:Тип заходу: ЛітератураМісце: Волинський Обласний Театр ЛялькПочаток: 14:20Що обіцяють: Презентація першого роману Макса Кідрука з доповненою реальністю «Доки світло не згасне назавжди» під час Міжнародного літературного фестивалю Фронтера в Луцьку!Анотація: Ніякі жертви не варті спроб виправити минуле, адже безжальний світ завжди знайде спосіб примусити за них розплачуватися.Сестри Рута й Індія, попри незвичні імена, проживають цілком буденні життя: Інді навчається на лікаря, Рута закінчує одинадцятий клас. Усе раптово змінюється, коли через нещасний випадок гине наречений Індії. Раніше близькі сестри віддаляються, звинувачуючи одна одну в тому, що сталося. І саме тоді, коли, здавалося б, із конфлікту вже не виплутатися, Рута виявляє, що здатна впливати на реальність у снах. Невдовзі в її сновидіннях з’являються химерні тіні, і що ближче вони підступають, то дужче мерхне світло довкола дівчини. За нестримним бажанням повернути колишнє життя Рута не помічає, як кожен наступний сон стає дедалі темнішим.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:30Що обіцяють: Iм'я Max Tavrichesky серед українських поцінувачів якісної та безкомпромісної музики вже більше ніж 20 років пов'язують з блюзом. І це не випадково, адже окрім концертніх турів людини-оркестра Україною та Європою, він організовує єдиний у країні фестиваль блюзу, найстаріші київські блюз джеми, українські тури американських та європейських майстрів жанру.Саме він відкривав концерти Гая Девіса (Guy Davis), Джона Неметта (John Nemeth), грав у спільних проектах з Кітом Данном (Keith Dunn), Біг Крік Слімом (Big Creek Slim), Робертом Лайтхаузом (Robert Lighthouse), Деніелом Жанрено (Daniel Jeanrenaud), Уиллом Джейкобзом (Will Jacobs),Шаной Уотерстаун(Shanna Waterstown) та усіма відомими представниками української блюзової сцени, серед яких Ivan Blues, групи Друге Дихання та Night Block.Відомо, що Макс може адаптувати до блюзу будь-яку пісню зі свого доробку, що складається з більш ніж 400 композіцій. На його концертах можна почути блюзові версії пісень The Doors, Bob Dylan, The Beatles, The Rolling Stones, Chris Rea, Dire Straits ,навіть Ozzy Osbourne та також звичайно класику блюзу 30-90рр. ХХ ст. та авторські пісні англійскою. Грає він одночасно на гітарі, тамбурині, губних гармоніках та співає.Шалена енергія, глибоке почуття та повага до матеріалу, несподівані версії відомих пісень - все це чекає на гостей під час концерту! Вхід 100 гривень.Подія:Тип заходу: Еротично-музичне дійствоМісце: ПАБ «Лучеsк»Початок: 20:00Що обіцяють: Вперше у Луцьку незабутнє еротично-музичне дійство від неперевершеного майстра іронічної прози Антіна Мухарського та його мистецького побратима, співочого антрополога Ореста Лютого. В незмінному творчому тандемі митці представляють унікальну програму, створену на численні прохання шанувальників. Найкращі фрагменти з еротичної прози Мухарського та найлютіші пісні від Лютого.Обіцяють «кілометри позитивних емоцій, мегатонни щирого гумору та гігабайти незабутніх вражень». Кажуть, що пропустити таке неможливо, особливо тим, хто ще шукає свою долю. Розлученим окремі знижки (під час виступу) за наявності паспорта із відміткою про розлучення. Поспішайте, кількість місць обмежена! КВИТКИ у закладі та за тел.: 099 540 55 35.Подія:Тип заходу: ГраМісце: Молодіжний центр ВолиніПочаток: 18:00Що обіцяють: Клуб настільних ігор запрошує погудіти 18-го та 20-го вересня у #МЦВ з 18:00/19:00 і до ночі! Це – хороший спосіб провести час. Весело, у цікавій компанії, з азартом, адже як-не-як перемагати люди люблять.«Зараз багато ігор розвивають стратегічне мислення, логіку, пам'ять, фантазію, тому дуже часто їх використовують для навчання», – розповідає про настільні ігри координатор клубу настільних ігор «Вулик» Maxim Drach.Клуб існує уже понад рік. За цей час він зібрав чимало людей навколо настільних ігор, які самі ж учасники клубу собі купили. У «Вулику» можна пограти в Гру престолів, Ticket to ride, Монополію, Манчкін, Dixit, 7 чудес, Покер та чимало інших ігор!Подія:Тип заходу: Фізкультурно-оздоровчий фестивальМісце: Адреналін Сіті / Adrenalin CityПочаток: 10:30Що обіцяють: Цільова аудиторія: Учасники АТО / ООС, особи з інвілідністю внаслідок війни.Реєстрація учасників фестивалю та прийом заявок здійснюється з 10,30 до 11,30. Початок змагань о 12,00 год. Тривалість змагань: 1,5 – 2 години.Мета та завдання: Обласний фізкультурно-оздоровчий фестиваль «Рух для здоров’я» серед учасників бойових дій (далі – фестиваль) проводиться з метою подальшого розвитку та популяризації фізичної культури та спорту, активного способу життя, покращення фізкультурно-оздоровчої, реабілітаційної і спортивної роботи серед учасників бойових дій.У фестивалі беруть участь військовослужбовці та ветерани АТО/ООС, а також учасники, які отримали травми, поранення, контузії, захворювання, інвалідність під час або внаслідок виконання службових обов’язків щодо захисту територіальної цілісності України з міст і районів, об’єднаних територіальних громад, установ і організацій, громадських організацій області.Змагання фестивалю складаються з таких видів програми (кожен учасник повинен пройти дані спортивні дисципліни):1. Баскетбол;2. Боулінг;3. Веслування на тренажері;4. Дартс;5. Стрільба з лука;6. Стрільба з пневматичної гвинтівки;7. Спортивна естафета;8. Спортивна вікторина.Фільм:Жанр: Трилер, драма, криміналМісце: «Premier City»Початок: 12:00; 14:25; 16:50; 18:00; 19:15; 21:15; 23:00Про що фільм: Готем, початок 1980-х років. Комік Артур Флек живе з хворою матір'ю, яка з дитинства вчить його «ходити з посмішкою». Намагаючись нести в світ гарне і дарувати людям радість, Артур стикається з людською жорстокістю і поступово приходить до висновку, що цей світ отримає від нього не добру посмішку, а посмішку лиходія Джокера.Фільм:Жанр: Мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 2D 10:10. 3D REALD: 12:10; 13:10; 14:10; 15:10; 16:10; 17:10; 19:10Про що фільм: Подорож на найвищу точку світу? Що може бути крутіше! Так вирішує Лу, коли випадково знаходить величезне, але дуже миле чудовисько посеред галасливого мегаполісу. Нехай їх переслідують вчені з надсекретної лабораторії, зате її новий друг вміє смішити і творити чудеса. Лу впевнена, що допоможе доброзичливому єті повернутися додому - на Еверест.Фільм:Жанр: ТрилерМісце: «Premier City»Початок: 20:30Про що фільм: Двоюрідні брати Вінсент і Антон живуть в світі високочастотного трейдингу, де кожна мілісекунда може коштувати мільярди. Вони вирішуються реалізувати давно задуманий проект. Здавалося б, все продумано до дрібниць і шанси на успіх великі як ніколи. Однак на шляху братів встає їх колишній бос Ева Торрес - безпринципний злий геній, що стала їх заклятим ворогом. Ставки високі, той, хто програв втрачає все або, навпаки, набуває щось більше, воістину безцінне.