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Подробиці аварії у Луцьку, в якій дівчину збили на переході

Подробиці аварії у Луцьку, в якій дівчину збили на переході
У Луцьку автомобіль Peugeot збив 21-річна перехожу.

Нагадаємо, інцидент трапився 3 жовтня, на проспекті Волі, - пише ГУНП у Волинській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася по 19 годині. За кермом автомобіля перебував 65-річний житель обласного центру. Попередньо встановлено, що водій допустив наїзд на 21-річну місцеву жительку, котра перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок ДТП пішохід отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у травматологію міської клінічної лікарні.


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Теги: аварія, Луцьк
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