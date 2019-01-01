Подробиці аварії у Луцьку, в якій дівчину збили на переході
Сьогодні, 10:32
У Луцьку автомобіль Peugeot збив 21-річна перехожу.
Нагадаємо, інцидент трапився 3 жовтня, на проспекті Волі, - пише ГУНП у Волинській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася по 19 годині. За кермом автомобіля перебував 65-річний житель обласного центру. Попередньо встановлено, що водій допустив наїзд на 21-річну місцеву жительку, котра перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу.
Внаслідок ДТП пішохід отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у травматологію міської клінічної лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, інцидент трапився 3 жовтня, на проспекті Волі, - пише ГУНП у Волинській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася по 19 годині. За кермом автомобіля перебував 65-річний житель обласного центру. Попередньо встановлено, що водій допустив наїзд на 21-річну місцеву жительку, котра перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу.
Внаслідок ДТП пішохід отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у травматологію міської клінічної лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині легковик збив мопедиста: чоловік – у лікарні
Сьогодні, 10:41
Подробиці аварії у Луцьку, в якій дівчину збили на переході
Сьогодні, 10:32
У Луцьку за день трапилось 10 аварій
Сьогодні, 09:56
Медіа