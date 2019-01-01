Подробиці аварії у Луцьку, в якій дівчину збили на переході





Нагадаємо,



Дорожньо-транспортна пригода сталася по 19 годині. За кермом автомобіля перебував 65-річний житель обласного центру. Попередньо встановлено, що водій допустив наїзд на 21-річну місцеву жительку, котра перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу.



Внаслідок ДТП пішохід отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у травматологію міської клінічної лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку автомобіль Peugeot збив 21-річна перехожу.Нагадаємо, інцидент трапився 3 жовтня , на проспекті Волі, - пише ГУНП у Волинській області.Дорожньо-транспортна пригода сталася по 19 годині. За кермом автомобіля перебував 65-річний житель обласного центру. Попередньо встановлено, що водій допустив наїзд на 21-річну місцеву жительку, котра перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу.Внаслідок ДТП пішохід отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у травматологію міської клінічної лікарні.

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