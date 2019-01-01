вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині легковик збив мопедиста: чоловік – у лікарні

На Волині легковик збив мопедиста: чоловік – у лікарні
У Нововолинську на вулиці Луцькій легковик Opel збив мопед Alfa.

Аварія сталась 3 жовтня, повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

За кермом мопеду перебував 56-річний місцевий житель. У результаті ДТП чоловік травмувався. Його госпіталізували у травматологію центральної міської лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.286 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Волинь, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Куди піти на вихідні у Луцьку: 4 – 6 жовтня
Сьогодні, 11:00
На Рівненщині депутату спалили елітну автівку. ФОТО
Сьогодні, 10:50
На Волині легковик збив мопедиста: чоловік – у лікарні
Сьогодні, 10:41
Подробиці аварії у Луцьку, в якій дівчину збили на переході
Сьогодні, 10:32
Брав з нелегалів 1000 євро за перетин кордону: на Волині арештували молодика
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
На Волині тракторист в'їхав у електроопору На Волині тракторист в'їхав у електроопору
03 жовтень, 08:40
Винуватцю смертельної аварії на Волині оголосили про підозру Винуватцю смертельної аварії на Волині оголосили про підозру
25 вересень, 16:12
Під Луцьком водій маршрутки збив велосипедистку Під Луцьком водій маршрутки збив велосипедистку
24 вересень, 18:32
Не вибрав безпечної швидкості: на Волині Mercedes злетів у кювет Не вибрав безпечної швидкості: на Волині Mercedes злетів у кювет
24 вересень, 13:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку через загорання у підвалі евакуювали жителів багатоповерхівки. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:02
 0
Волинські прикордонники знайшли в чагарнику човен та контрабандні цигарки. ФОТО
Сьогодні, 11:55
 0
Волинська поліція шукає патрульних
Сьогодні, 11:50
 0
Під Львовом впав вантажний літак: усі подробиці. ФОТО
Сьогодні, 11:42
 0
Різанина у Ковелі: 14-річний хлопець вбив жінку і поранив двох людей
Сьогодні, 11:03
 0
Медіа
відео
1/8
﻿