На Волині легковик збив мопедиста: чоловік – у лікарні
Сьогодні, 10:41
У Нововолинську на вулиці Луцькій легковик Opel збив мопед Alfa.
Аварія сталась 3 жовтня, повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
За кермом мопеду перебував 56-річний місцевий житель. У результаті ДТП чоловік травмувався. Його госпіталізували у травматологію центральної міської лікарні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.286 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.
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Аварія сталась 3 жовтня, повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
За кермом мопеду перебував 56-річний місцевий житель. У результаті ДТП чоловік травмувався. Його госпіталізували у травматологію центральної міської лікарні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.286 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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