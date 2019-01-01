На Рівненщині депутату спалили елітну автівку. ФОТО
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У Костополі підпалили автомобіль депутата.
Повідомлення про пожежу на вулиці Прибережна до поліції надійшло 4 жовтня, о 02:22, пише ГУНП у Рівненській області.
На місце пожежі прибули рятувальники, які виявили повністю охоплений вогнем автомобіль. Існувала загроза поширення вогню на розташований за чотири метри житловий будинок. На гасіння бійці ДСНС подали з різних сторін водяні стволи. Приблизно за 10 хвилин пожежу вдалося ліквідувати. Жертв та постраждалих немає. Будинок вдалося врятувати. Вогнем знищено передню частину та салон автомобіля.
Слідчо-оперативна група встановила, що загоряння автомобіля «Mercedes-Benz G63» сталося на території огородженого приватного господарства 58-річного місцевого жителя, депутата Рівненської обласної ради.
Власник авто у той час знаходився у будинку сам.
Із місця події поліцейські вилучили полімерні залишки ємності із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів і металевий предмет циліндричної форми, зовні схожий на корпус піротехнічного засобу типу фаєр.
Відомості за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують усі обставини події в рамках кримінального провадження.
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Повідомлення про пожежу на вулиці Прибережна до поліції надійшло 4 жовтня, о 02:22, пише ГУНП у Рівненській області.
На місце пожежі прибули рятувальники, які виявили повністю охоплений вогнем автомобіль. Існувала загроза поширення вогню на розташований за чотири метри житловий будинок. На гасіння бійці ДСНС подали з різних сторін водяні стволи. Приблизно за 10 хвилин пожежу вдалося ліквідувати. Жертв та постраждалих немає. Будинок вдалося врятувати. Вогнем знищено передню частину та салон автомобіля.
Слідчо-оперативна група встановила, що загоряння автомобіля «Mercedes-Benz G63» сталося на території огородженого приватного господарства 58-річного місцевого жителя, депутата Рівненської обласної ради.
Власник авто у той час знаходився у будинку сам.
Із місця події поліцейські вилучили полімерні залишки ємності із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів і металевий предмет циліндричної форми, зовні схожий на корпус піротехнічного засобу типу фаєр.
Відомості за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують усі обставини події в рамках кримінального провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Це на таких машинах пересуваються місцеві депутати у Костополі.Зубожіння триває.
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