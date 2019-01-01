Де на Волині сидітимуть без світла 7 жовтня





Володимир-Волинський район



1. КТП-403 Л-3 09:00-17:00

с. Зимно, вул.: Монастирська, Тиха, Зелена



2. КТП-198 Л-2 09:00-17:00

Павільйон «Жива риба», магазин «АВС» с. Заріччя с. Заріччя, вул.: Героїв Майдану 12-54, Рокицького, 1



Горохівський район



Вимкнень споживачів не заплановано



Іваничівський район



1. ПЛ-04кв Л-3 від КТП-146 чистка траси 9:00-16:00

с.Гряди вул.Шевченка, Щорса



2. ПЛ-10кв Л-55-01 чистка траси 10:00-17:00

с.Бортнів, Янів



Камінь-Каширський район



1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, КТП-97

09:30 – 17:00

ПП Мокійчук В.Г. с.Нуйно, вул Л. Українки, вул.Молодіжна, вул.Гагаріна



Ківерцівський район



1 ПЛ-10 кВ 84-05

Від ЗТП -240

10:00-15:00

КТП-151 с.Дерно

ПрАТ "МТС УКРАЇНА"

КТП-210 с.Дерно

ПАТ "Гнідавський цукровий завоод"

КТП-300 с.Дерно

Дім молитви

ЩТП-238 с.Дерно

Школа, Інтернат, насосна, котельня, майстерня

КТП-324 с.Дерно

ФОП Подобаєва Ніна Леонідівна

КТП-349 с.Дерно

КТП-331 с.Дерно

ФОП Середа Микола І.

ПП "Комфорт-торг"

КТП-372 с.Дерно

Сільська рада с.Дерно

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"

ПАТ "Укртелеком"

ТзОВ "Елегант"

ФОП Левашов Василь Олегович



Від ЗТП -240

КТП-151 с.Дерно

вул.Незалежності, 8-12/парні/,19-29/непарні/ вул.Незалежності, 1-17/парні/,2,2,4,6 вул.Затишна, /повністю/,

КТП-210 с.Дерно

КТП-300 с.Дерно

Вул.Дачна, Залізнична, Воз'єднання

ЩТП-238 с.Дерно

КТП-324 с.Дерно

КТП-349 с.Дерно

вул Т. Шевченка ( вул. Кузнєцова ) Молодіжна, Рівненська

КТП-331 с.Дерно

вул.Шевченка,21-51/непарні/,44-54/парні/,вул.Першотравнева,2-14/парні/, вул.Шевченка,2-42/парні,1- 19/непарні/ вулШкільна,1-19,

КТП-372 с.Дерно

вул.Спеціалістів,5-41,

вул.Першотравнева,1-11/непарні/,вул.Жовтнева,36-58/парні/,55-71/непарні/,



Ковельський район



1.ПЛ-0,4кВ ЗТП-446

9:00-17:00

Ковельське РЖКП №2

Ковельське УВКГ

ФОП Причепа В.Г.

ПТМ"Ковельтепло"

Ф.О. Клюнда В. А.

ФОП Мулярчук Д,І

ФОП Білець О.Т. м.Ковель, вул.Ватутіна



2.ПЛ-0,4кВ ЗТП-461

9:00-17:00

ФОП Шава В.П.

ПП "ШеТЛ"

ФОП Спичак Т.М.

ПТМ"Ковельтепло"

ПАТ"Укртелеком"

ФОП Демчук М.О.

ФОП Крощук М.К.

ФОП Калівошко В.С.

ФОП Бабич С.М.

ФОП Захаревич С.А.

ФОП Лисакова О.П.

ТзОВ"Протектор"

Церква Укр.Святотр.

ФОП Маточкін В.Г.

ФОП Чибізов В.П.

ФОП Федорук П.С,

ФОП Данилевич О.М.



м.Ковель, вул.Фестивальна, Я.Мудрого, Б.Хмельницького



Локачинський район



Вимкнень споживачів не заплановано



місто Луцьк



Інформацію не надано



Луцький район



1. ПЛ-0,4 від КТП-484

9:00 – 17:00

Будинок культури, артсвердловина, школа, їдальня школи;

СГПП «Дружба» - адмінприміщення, котельня;

ФОП Карабан

с. Воютин, вул. Шкільна, Молодіжна



Любомльський та Шацький райони



1. ПЛ-04 КТП-220

9:00 – 17:00

Побут,. Магазини смт. Шацьк вул; 8Березня, 17Вересня, 1Травня, Вишнева, Б. Хмельницького, Природна.



2. ПЛ-04 ЩТП-528

9:00 – 17:00

Побут,. Магазини с. Бережці



Любешівський район



Інформацію не надано



Маневицький район



Вимкнень споживачів не заплановано



місто Нововолинськ



1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-15

9:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Сонячна, 8-12, 9

вул.Куліша, 2-6

вул.Сковороди, 11, 22

вул.Миру, 11-27, 10-22

вул.Б.Хмельницького, 22

вул.Зелена, 53-63, 52-72

пров.Мирний, 19, 20



Ратнівський район



Вимкнень споживачів не заплановано



Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478

9:00-17:00

с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.



2. ПЛ-0,4 кВ КТП-429

9:00-17:00

смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води.

смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 13,4,6, Польова,1-43,2-52,45-51.



3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434

9:00-17:00

с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна



4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196

9:00-17:00

с.Ясенівка зерносховище



5. ПЛ-10кВ Л71-02

9:00-17:00

с.Трилісці

с.Мар’янівка

с.Линівка

с.Малинівка

с.Мар’янівка

с.Линівка

с.Малинівка



6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257

9:00-17:00

с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична



7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262

9:00-17:00

с.Линівка, в.Гранична



8. ПЛ-0,4 кВ КТП-173

9:00-17:00

с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.



9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273

9:00-17:00

с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова



10. ПЛ-10кВ Л71-03

9:00-17:00

с.Забара

с.Мирославка

с.Мильськ

с.Мирославка

с.Мильськ



11. ПЛ-10кВ Л43-02

9:00-17:00

с.Духче

с.Берегове

с.Сокіл кар’єр.



Старовижівський район



1. КТП-269

10:00-17:00

с.Секунь. вул.Шевченко, Вишнева, Ковельська, Центральна, Молодіжна



2. ПЛ-10 Л93-02 від ЛР-27.

10:00-17:00

с.Рудня, Кукуріки-повністю



3. КТП-101

10:00-17:00

с.Кримно -ферма.



4. КТП-191

10:00-17:00

СТ.Вижва вул.Михайлівська, Ювілейна



5. КТП-84 Л-2

10:00-17:00

с.Журавлино вул. Перемоги



Турійський район



1. ПЛ-0,4 кВ

КТП-348 Л-2

10:00-11:00

смт Турійськ вул. Озерна,Ранкова, Миру, Приозерна



2. ПЛ-0,4 кВ

КТП-200 Л-1

14:00-15:00

смт Турійськ вул. Гасанова



3. КТП-29 с.Бобли

10:00-14:00

ПАТ «Волиньгаз» - СКЗ с.Бобли



4. ПЛ-0,4 кВ

КТП-46 Л-1,Л-2

10:00-16:00

ФГ «Перлина Турії», ПАТ «Укртрансгаз» - АГРС,СКЗ с.Селець



5. ПЛ-0,4 кВ

КТП-65 Л-1,Л-2,Л-3

10:00-16:00

Туличівська с/р - школа с.Туличів



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 4 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. КТП-403 Л-3 09:00-17:00с. Зимно, вул.: Монастирська, Тиха, Зелена2. КТП-198 Л-2 09:00-17:00Павільйон «Жива риба», магазин «АВС» с. Заріччя с. Заріччя, вул.: Героїв Майдану 12-54, Рокицького, 1Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-04кв Л-3 від КТП-146 чистка траси 9:00-16:00с.Гряди вул.Шевченка, Щорса2. ПЛ-10кв Л-55-01 чистка траси 10:00-17:00с.Бортнів, Янів1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, КТП-9709:30 – 17:00ПП Мокійчук В.Г. с.Нуйно, вул Л. Українки, вул.Молодіжна, вул.Гагаріна1 ПЛ-10 кВ 84-05Від ЗТП -24010:00-15:00КТП-151 с.ДерноПрАТ "МТС УКРАЇНА"КТП-210 с.ДерноПАТ "Гнідавський цукровий завоод"КТП-300 с.ДерноДім молитвиЩТП-238 с.ДерноШкола, Інтернат, насосна, котельня, майстерняКТП-324 с.ДерноФОП Подобаєва Ніна ЛеонідівнаКТП-349 с.ДерноКТП-331 с.ДерноФОП Середа Микола І.ПП "Комфорт-торг"КТП-372 с.ДерноСільська рада с.ДерноКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"ПАТ "Укртелеком"ТзОВ "Елегант"ФОП Левашов Василь ОлеговичВід ЗТП -240КТП-151 с.Дерновул.Незалежності, 8-12/парні/,19-29/непарні/ вул.Незалежності, 1-17/парні/,2,2,4,6 вул.Затишна, /повністю/,КТП-210 с.ДерноКТП-300 с.ДерноВул.Дачна, Залізнична, Воз'єднанняЩТП-238 с.ДерноКТП-324 с.ДерноКТП-349 с.Дерновул Т. Шевченка ( вул. Кузнєцова ) Молодіжна, РівненськаКТП-331 с.Дерновул.Шевченка,21-51/непарні/,44-54/парні/,вул.Першотравнева,2-14/парні/, вул.Шевченка,2-42/парні,1- 19/непарні/ вулШкільна,1-19,КТП-372 с.Дерновул.Спеціалістів,5-41,вул.Першотравнева,1-11/непарні/,вул.Жовтнева,36-58/парні/,55-71/непарні/,1.ПЛ-0,4кВ ЗТП-4469:00-17:00Ковельське РЖКП №2Ковельське УВКГФОП Причепа В.Г.ПТМ"Ковельтепло"Ф.О. Клюнда В. А.ФОП Мулярчук Д,ІФОП Білець О.Т. м.Ковель, вул.Ватутіна2.ПЛ-0,4кВ ЗТП-4619:00-17:00ФОП Шава В.П.ПП "ШеТЛ"ФОП Спичак Т.М.ПТМ"Ковельтепло"ПАТ"Укртелеком"ФОП Демчук М.О.ФОП Крощук М.К.ФОП Калівошко В.С.ФОП Бабич С.М.ФОП Захаревич С.А.ФОП Лисакова О.П.ТзОВ"Протектор"Церква Укр.Святотр.ФОП Маточкін В.Г.ФОП Чибізов В.П.ФОП Федорук П.С,ФОП Данилевич О.М.м.Ковель, вул.Фестивальна, Я.Мудрого, Б.ХмельницькогоВимкнень споживачів не запланованоІнформацію не надано1. ПЛ-0,4 від КТП-4849:00 – 17:00Будинок культури, артсвердловина, школа, їдальня школи;СГПП «Дружба» - адмінприміщення, котельня;ФОП Карабанс. Воютин, вул. Шкільна, Молодіжна1. ПЛ-04 КТП-2209:00 – 17:00Побут,. Магазини смт. Шацьк вул; 8Березня, 17Вересня, 1Травня, Вишнева, Б. Хмельницького, Природна.2. ПЛ-04 ЩТП-5289:00 – 17:00Побут,. Магазини с. БережціІнформацію не наданоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-159:00-17:00м.Нововолинськвул.Сонячна, 8-12, 9вул.Куліша, 2-6вул.Сковороди, 11, 22вул.Миру, 11-27, 10-22вул.Б.Хмельницького, 22вул.Зелена, 53-63, 52-72пров.Мирний, 19, 20Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-4789:00-17:00с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-4299:00-17:00смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води.смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 13,4,6, Польова,1-43,2-52,45-51.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-4349:00-17:00с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна4. ПЛ-0,4 кВ КТП-1969:00-17:00с.Ясенівка зерносховище5. ПЛ-10кВ Л71-029:00-17:00с.Трилісціс.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівкас.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівка6. ПЛ-0,4 кВ КТП-2579:00-17:00с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична7. ПЛ-0,4 кВ КТП-2629:00-17:00с.Линівка, в.Гранична8. ПЛ-0,4 кВ КТП-1739:00-17:00с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-2739:00-17:00с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова10. ПЛ-10кВ Л71-039:00-17:00с.Забарас.Мирославкас.Мильськс.Мирославкас.Мильськ11. ПЛ-10кВ Л43-029:00-17:00с.Духчес.Береговес.Сокіл кар’єр.1. КТП-26910:00-17:00с.Секунь. вул.Шевченко, Вишнева, Ковельська, Центральна, Молодіжна2. ПЛ-10 Л93-02 від ЛР-27.10:00-17:00с.Рудня, Кукуріки-повністю3. КТП-10110:00-17:00с.Кримно -ферма.4. КТП-19110:00-17:00СТ.Вижва вул.Михайлівська, Ювілейна5. КТП-84 Л-210:00-17:00с.Журавлино вул. Перемоги1. ПЛ-0,4 кВКТП-348 Л-210:00-11:00смт Турійськ вул. Озерна,Ранкова, Миру, Приозерна2. ПЛ-0,4 кВКТП-200 Л-114:00-15:00смт Турійськ вул. Гасанова3. КТП-29 с.Бобли10:00-14:00ПАТ «Волиньгаз» - СКЗ с.Бобли4. ПЛ-0,4 кВКТП-46 Л-1,Л-210:00-16:00ФГ «Перлина Турії», ПАТ «Укртрансгаз» - АГРС,СКЗ с.Селець5. ПЛ-0,4 кВКТП-65 Л-1,Л-2,Л-310:00-16:00Туличівська с/р - школа с.Туличів

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