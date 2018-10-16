У ресторації «Брама» – знижка -30%*





З 12:00 до 15:00 діє знижка -30% на страви з лінії швидкого харчування.



Акція діє до 1 грудня 2019 року, проте не поширюється на алкогольні напої.



"Завітайте, буде смачно", - йдеться у повідомленні.



Ресторан знаходиться за адресою:

м. Луцьк, проспект Соборності, 43 (поряд з гіпермаркетом "Там Там Сімейні традиції").





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ресторані швидкого харчування "Брама у світ смаків" діє вигідна акційна пропозиція.З 12:00 до 15:00 діє знижка -30% на страви з лінії швидкого харчування.Акція діє до 1 грудня 2019 року, проте не поширюється на алкогольні напої."Завітайте, буде смачно", - йдеться у повідомленні.Ресторан знаходиться за адресою:м. Луцьк, проспект Соборності, 43 (поряд з гіпермаркетом "Там Там Сімейні традиції").

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію