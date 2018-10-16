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У ресторації «Брама» – знижка -30%*

У ресторації «Брама» – знижка -30%*
У ресторані швидкого харчування "Брама у світ смаків" діє вигідна акційна пропозиція.

З 12:00 до 15:00 діє знижка -30% на страви з лінії швидкого харчування.

Акція діє до 1 грудня 2019 року, проте не поширюється на алкогольні напої.

"Завітайте, буде смачно", - йдеться у повідомленні.

Ресторан знаходиться за адресою:
м. Луцьк, проспект Соборності, 43 (поряд з гіпермаркетом "Там Там Сімейні традиції").

У ресторації «Брама» – знижка -30%*

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Теги: акція, "Брама", вигідна пропозиція
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