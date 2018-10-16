У ресторації «Брама» – знижка -30%*
Сьогодні, 18:19
У ресторані швидкого харчування "Брама у світ смаків" діє вигідна акційна пропозиція.
З 12:00 до 15:00 діє знижка -30% на страви з лінії швидкого харчування.
Акція діє до 1 грудня 2019 року, проте не поширюється на алкогольні напої.
"Завітайте, буде смачно", - йдеться у повідомленні.
Ресторан знаходиться за адресою:
м. Луцьк, проспект Соборності, 43 (поряд з гіпермаркетом "Там Там Сімейні традиції").
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З 12:00 до 15:00 діє знижка -30% на страви з лінії швидкого харчування.
Акція діє до 1 грудня 2019 року, проте не поширюється на алкогольні напої.
"Завітайте, буде смачно", - йдеться у повідомленні.
Ресторан знаходиться за адресою:
м. Луцьк, проспект Соборності, 43 (поряд з гіпермаркетом "Там Там Сімейні традиції").
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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