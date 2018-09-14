У селі на Волині збоченець роками переслідує жінок та дітей





Як розповіли місцеві мешканці, на автобусній зупинці у селі 2-го жовтня жінка бачила маніяка, який демонстрував їй свій статевий орган, біг за нею та кричав, - пише



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Селяни викликали поліцію, але було запізно. Збоченець встиг накивати п’ятами. Коли ситуація набула розголосу, то виявилося, що цього чоловіка на цій же зупинці бачили впродовж декількох років. І зустрічало тут його багато жінок і навіть дітей.



Жінки боялися та й зараз не хочуть говорити про пережите.

Як розповів БУГу житель села, який побажав залишитися невідомим, чутки про ситуацію доходили до нього раніше. Він ставився до цього пасивно аж до того часу, як збоченець не обрав собі в жертву його дружину.



Ексгібіціоніста описують як середньої статури чоловіка, років 40-50, з бородою.



Селянин здогадується, що приїжджав збоченець до зупинки на машині. Адже одна з жінок чула характерний звук мотора автомобіля.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дігтів Володимир-Волинського району жінки збоченець роками переслідував жінок та підлітків.Як розповіли місцеві мешканці, на автобусній зупинці у селі 2-го жовтня жінка бачила маніяка, який демонстрував їй свій статевий орган, біг за нею та кричав, - пише Буг Селяни викликали поліцію, але було запізно. Збоченець встиг накивати п’ятами. Коли ситуація набула розголосу, то виявилося, що цього чоловіка на цій же зупинці бачили впродовж декількох років. І зустрічало тут його багато жінок і навіть дітей.Жінки боялися та й зараз не хочуть говорити про пережите.Як розповів БУГу житель села, який побажав залишитися невідомим, чутки про ситуацію доходили до нього раніше. Він ставився до цього пасивно аж до того часу, як збоченець не обрав собі в жертву його дружину.Ексгібіціоніста описують як середньої статури чоловіка, років 40-50, з бородою.Селянин здогадується, що приїжджав збоченець до зупинки на машині. Адже одна з жінок чула характерний звук мотора автомобіля.

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